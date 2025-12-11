Le Stelle Manzoniane brillano sempre di più. Si è svolta ieri sera, mercoledì 10 dicembre, la quarta edizione della charity dinner organizzata da Croce Verde Bosisio a sostegno di Banca delle Visite e, quest’anno, di un secondo progetto, QuindiCiSiamo di Mission Bambini.

Oltre 60 aziende hanno aderito all’invito, coinvolgendo circa 500 ospiti che hanno riempito il Palataurus di Lecco.

Le Stelle Manzoniane brillano nel cielo di Lecco

La serata, presentata da Irene Colombo, ha seguito l’ormai consolidato format apprezzato anche nelle edizioni precedenti: una elegante cena preparata da La Casa dei Sapori, un’ora di spettacolo con Umberto e Rudy Smaila che con le loro canzoni hanno fatto ballare tutta la sala, un dj set finale con Enzino Fargetta e cocktail preparati dalla bartender Yara Ferraroli.

Grazie alla raccolta del 2024, Croce Verde, in partnership con Banca delle Visite, ha potuto donare 378 prestazioni di visite, esami e diagnostica specialistica ai cittadini fragili del territorio, oltre a un’attività di prevenzione con più di 100 elettrocardiogrammi gratuiti per la popolazione.

Da anni Banca delle Visite si impegna a rendere il diritto alla salute accessibile a tutti. Attraverso un sistema solidale ispirato alla tradizione del “caffè sospeso”, la fondazione raccoglie donazioni che vengono trasformate in visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni mediche gratuite per chi si trova in difficoltà economica o non può attendere i tempi del sistema sanitario pubblico. Grazie anche ai cinque anni di collaborazione con Croce Verde Bosisio, che ne è Amico Point per la provincia di Lecco, il progetto ha raggiunto centinaia di cittadini in condizioni di fragilità, offrendo un sostegno rapido, concreto e capillare.

Nata venticinque anni fa, Mission Bambini è invece una fondazione che lavora ogni giorno per garantire ai bambini in Italia e nel mondo il diritto alla salute, all’istruzione e a un’infanzia serena. Attraverso progetti educativi, interventi sanitari e programmi di sostegno, l’organizzazione offre nuove opportunità a migliaia di minori che vivono in situazioni di povertà, fragilità o emergenza. È il caso del progetto QuindiCiSiamo, che ha coinvolto anche le Stelle Manzoniane.

Grazie alla raccolta dall’edizione 2025 delle Stelle Manzoniane, Banca delle Visite e Croce Verde potranno continuare a erogare le prestazioni ai cittadini fragili, con la possibilità di incrementarne il numero, affinché nessuno debba rinunciare a curarsi per motivi economici. Mission Bambini e QuindiCiSiamo, dal canto loro, potranno offrire un intervento salvavita ad almeno un bambino cardiopatico.

“Abbiamo iniziato l’avventura delle Stelle Manzoniane quasi per scommessa. Oggi, dopo la quarta edizione che si è arricchita di nuove stelle, possiamo dire che il format della serata funziona alla grande e quella scommessa di quattro anni fa l’abbiamo vinta. Radunare oltre 60 aziende e 500 persone per un evento di beneficenza dimostra quanto gli imprenditori del nostro territorio siano sensibili ai bisogni dei più fragili ma anche di quanto Croce Verde sia garanzia di affidabilità e di vicinanza ai cittadini. Voglio ringraziare le istituzioni che hanno partecipato alla serata, gli artisti che l’hanno resa magica e tutti i nostri volontari che hanno dato una mano all’organizzazione. Ma soprattutto le Stelle che hanno dato ancora una volta un contributo fondamentale alla Banca delle Visite e al nuovo progetto di quest’anno QuindiCiSiamo di Mission Bambini. Appuntamento ovviamente per l’anno prossimo”, commenta il presidente di Croce Verde Bosisio, Filippo Buraschi.