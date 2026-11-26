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Ci sono ricordi che aspettano soltanto qualcuno disposto ad ascoltarli. E ci sono incontri capaci di lasciare qualcosa a entrambe le persone che li vivono: da una parte un anziano che ritrova il piacere di raccontare la propria storia, dall’altra un ragazzo che scopre esperienze e mondi lontani dalla propria quotidianità. È successo nelle RSA lecchesi grazie a «RSA: dove le generazioni si incontrano», un progetto che ha trasformato queste occasioni in un percorso strutturato e che adesso si prepara a proseguire. Dopo due anni di attività e oltre 3.200 persone coinvolte, l’iniziativa avrà infatti una nuova fase da dicembre 2026 a settembre 2028, sostenuta da un investimento complessivo di 260mila euro.

Le RSA diventano luoghi di incontro: il progetto continua fino al 2028

L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, giovedì 26 novembre 2026 all’Officina Badoni di Lecco, durante la presentazione dei risultati raggiunti e delle nuove attività. Avviato nel 2024, il progetto ha avuto come capofila gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi ETS di Lecco, con il coordinamento di UNEBA Lecco e il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

La partecipazione è cresciuta progressivamente, passando dalle sette RSA iniziali alle 15 coinvolte nella seconda annualità, sulle 24 presenti in provincia. Le strutture aderenti sono: Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi ETS di Lecco, ente capofila; Fondazione Casa di Riposo Brambilla-Nava ETS di Civate; Villa dei Cedri di Merate; Borsieri Colombo di Lecco; RSA Regoledo di Perledo; Casa di Riposo Enrico e Antonio Nobili ETS di Viganò Brianza; La Madonnina di Vendrogno; Casa di Riposo di Monticello Brianza; Casa S. Antonio di Barzio; Opera Pia Magistris di Valmadrera; Casa del Cieco di Civate; Casa di Riposo Villa Serena di Introbio; Casa Madonna della Neve di Premana; Casa di Riposo di Mandello del Lario ETS e Fondazione Sironi di Oggiono.

Complessivamente le residenze rappresentano circa il 60% dell’offerta provinciale e ospitano 1.267 anziani. Al loro fianco hanno lavorato 18 partner territoriali, tra cui cinque scuole secondarie di secondo grado, associazioni, fondazioni, cooperative, organizzazioni sindacali, realtà del volontariato e l’Università di Lecco per Adulti e Terza Età.

Tra le iniziative più significative c’è quella dedicata all’ascolto e alla raccolta delle storie personali degli ospiti. Al bando rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni hanno risposto 96 candidati: 29 sono stati selezionati e hanno incontrato complessivamente 148 anziani, accompagnandoli per due mesi in un’esperienza di narrazione autobiografica. Non semplici interviste, ma occasioni di conoscenza che hanno favorito la nascita di rapporti affettivi e reciproci.

Il programma ha compreso anche percorsi formativi scuola-lavoro, appuntamenti di sensibilizzazione, progetti fotografici, due indagini sociali, attività culturali e musicali e iniziative rivolte anche alle persone con una storia psichiatrica ospitate nelle strutture. Sono stati coinvolti adolescenti, cittadini e persone tra i 65 e i 74 anni. Il lavoro è stato accompagnato dalla supervisione scientifica della professoressa Laura Cominetti dell’Università Milano-Bicocca.

A presentare il bilancio è stata la coordinatrice Elisabetta Lazzarotto, che ha evidenziato come il valore dell’esperienza non si misuri soltanto attraverso il numero dei partecipanti, ma soprattutto attraverso i rapporti nati durante le attività. «Il bilancio valutativo ci consegna una parola chiave, ‘relazioni’: coltivare e curare i legami, anche attraversando conflitti e difficoltà, è un antidoto alla crisi attuale, mentre rimettere al centro l’anzianità fragile ci aiuta a cambiare sguardo e a tornare a essere umani».

La scelta di proseguire ha trovato il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese. Marina Panzeri, intervenuta in rappresentanza dell’ente, ha spiegato: «La Fondazione ha accolto con grande entusiasmo e convinzione l’idea che le RSA possano diventare veri luoghi di comunità e di incontro tra generazioni, superando gli stereotipi della sola assistenza: far emergere le risorse delle persone e dei giovani significa costruire una struttura comunitaria viva attorno a chi abita questi spazi». La Fondazione ha quindi deliberato un nuovo finanziamento parziale, auspicando che l’iniziativa possa favorire ulteriori collaborazioni.

Alessandro Palladini, direttore generale degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, ha ricondotto il risultato alla capacità di coinvolgere realtà differenti, ciascuna con le proprie caratteristiche. «Il progetto nasce per superare l’immagine delle RSA come luoghi chiusi e aprirli al territorio, alla cittadinanza e ai luoghi pubblici di incontro, guardando in particolare alle nuove generazioni e alla conoscenza del settore sociosanitario». La crescita della partecipazione, ha aggiunto, dimostra quanto sia importante condividere risorse e competenze. «Il senso è stare insieme valorizzando le differenze e le specificità di ciascuno per muovere più risorse, energie e intelligenze, sapendo che non si tratta solo della chiusura di un progetto, ma di una continuità che prosegue».

Il nuovo programma, che si svilupperà fino a settembre 2028, sarà articolato in otto linee di intervento. Tra gli obiettivi figurano l’organizzazione di appuntamenti periodici nelle RSA rivolti alla cittadinanza e di un Festival delle RSA, il potenziamento dei percorsi intergenerazionali e delle esperienze di formazione scuola-lavoro. Saranno rafforzate le attività di Living Land dedicate all’incontro tra giovani e anziani e le iniziative rivolte alle persone tra i 65 e i 74 anni. Un capitolo specifico riguarderà la preparazione e il supporto agli operatori, mentre un altro sarà dedicato all’impiego delle tecnologie per la stimolazione cognitiva degli ospiti, attraverso il raccordo con il progetto VISTA. Previsto anche un potenziamento delle funzioni di coordinamento e comunicazione di UNEBA Lecco.

Per finanziare il biennio serviranno 260mila euro, la cui copertura sarà assicurata attraverso diverse fonti. Le RSA aderenti contribuiranno con 30mila euro di risorse economiche e con altri 30mila euro sotto forma di personale e attività messi a disposizione per la realizzazione delle singole iniziative. Sono già stati deliberati 80mila euro dal Fondo per il Welfare Territoriale della provincia di Lecco e 70mila euro dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, nell’ambito del bando «Progetti comunità lecchese 2026».

La parte ancora da reperire ammonta a 50mila euro. Sarà avviata una raccolta fondi rivolta a fondazioni, BCC, fondi di comunità, associazioni, imprese e cittadini. Per raccogliere le donazioni verrà aperto un fondo dedicato presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Il presidente provinciale di UNEBA Lecco, Virginio Brivio, ha richiamato l’attenzione su un aspetto che spesso rischia di rimanere in secondo piano quando si parla di assistenza agli anziani: il tempo che trascorrono nelle strutture al di fuori delle prestazioni sanitarie. «Quando parliamo di qualità della vita degli anziani dobbiamo considerare non soltanto l’alimentazione, l’igiene e l’assistenza sanitaria, ma anche tutte le ore che compongono la loro giornata. Il tempo dedicato alle relazioni, alla socialità, alla musica, al teatro e alle attività deve essere considerato parte integrante della cura».

Brivio ha sottolineato anche la difficoltà di reperire personale nelle professioni assistenziali e la necessità di far conoscere questo ambito ai ragazzi attraverso esperienze dirette. Nel prossimo biennio, ha aggiunto, UNEBA dovrà rafforzare la propria funzione di progettazione e confronto, accompagnando anche le realtà più piccole, come quelle di Premana, Vendrogno e Barzio, che rappresentano un riferimento importante per le rispettive comunità.

La prosecuzione del progetto punta così a dare stabilità a un’esperienza che, in due anni, ha permesso a migliaia di persone di avvicinarsi alla realtà delle RSA. Con un’idea di fondo: le storie degli anziani non appartengono soltanto a chi le ha vissute, ma possono diventare un patrimonio da condividere con le generazioni che verranno.