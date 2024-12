La fotografia come "strumento" per raccontare storie, come mezzo per far sognare, per far vivere emozioni immense. Dietro a quello che ormai si potrebbe definire lo "storico" calendario del dottor Brivio, noto allergologo, c'è sicuramente la voglia di donare un pezzetto delle sue esperienze di viaggio, senza avere nulla in cambio.

E come si potrebbe definire, questo, se non un "regalo", proprio nello spirito dell'etimologia del termine: "Dare liberalmente, senza compenso o altra contropartita e con intenzione amichevole o affettuosa, cosa che è, o si ritiene, utile o gradita a una persona" (Treccani).

Le meraviglie della Groenlandia nel calendario del dottor Brivio

C'è chi sogna il "cielo in una stanza", chi si consuma le suole, chi viaggia solo con la mente e chi invece riesce a girare il mondo. Per chi non può permettersi di vedere dal vivo le bellezze che il mondo sa offrire, per fortuna, c'è chi condivide le proprie esperienze, le proprie emozioni, le proprie immagini.

Come il dottor Giulio Brivio, noto allergologo di Osnago, che ha trascorso una vita al servizio delle persone fragili come medico, col camice bianco indossato con orgoglio e che da anni, ormai più di venti, produce stupendi calendari realizzati con le proprie fotografie scattate durante i suoi viaggi.

Il dottor Brivio ha girato il mondo: Patagonia, Alaska, Uzbekistan, Ecuador, Namibia, Etiopia, Libano, Giordania…. sono solo alcune delle tante mete raggiunte. Questa volta è stato il turno della Groenlandia e vi mostriamo in anteprima alcune delle immagini dalla terra meno densamente popolata del nostro Pianeta.

Un po' di storia del calendario

Da 26 anni il "Calendario del dr. Brivio" ci accompagna puntualmente: possono essere pochi se paragonati a calendari storici e ben più blasonati.