Le foto mozzafiato del tramonto a Montevecchia

Scatti emozionanti

Quattro splendidi scatti, realizzati da chi la collina di Montevecchia la conosce come le sue tasche e nel corso degli anni ne ha immortalato ogni angolo.

Le emozioni del tramonto a Montevecchia

Sono scatti mozzafiato quelli che Daniele Bonfanti, noto col soprannome di Kiki, fotografo montevecchino, ha inviato alla redazione di Primamerate.it

"Sono foto realizzate da me a Montevecchia, dove è facilmente visibile osservare i tramonti del sole e della luna sul santuario - ha raccontato - Facilmente è una parola difficile, in realtà ho impiegato tempo per trovare il punto esatto per poter effettuare questi scatti, alla fine però ci son riuscito e sono molto soddisfatto del risultato ottenuto".