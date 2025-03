Le Acli provinciali di Lecco aprono gli sportelli di facilitazione digitale. Il progetto “Digitalizzazione Facile”, finanziato da Regione Lombardia con i fondi del PNRR, mira a migliorare le competenze digitali per favorire l'uso consapevole delle nuove tecnologie. È rivolto a giovani (over 16) e adulti a rischio di esclusione digitale, con l'obiettivo di potenziare le loro competenze attraverso formazione e facilitazione.

Il Presidente delle Acli provinciali di Lecco, Giuseppe Elia, sottolinea l’importanza di questo progetto. “Oltre ad agevolare quelli che sono i bisogni quotidiani di ogni singola persona, è soprattutto un mezzo di inclusione di tutti quei cittadini che, per età o assenza di formazione specifica, sono attualmente tagliati fuori dalla società di oggi.”

L’identità digitale è indispensabile per relazionarsi con la Pubblica Amministrazione. Strumenti come la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e lo SPID sono quindi fondamentali da conoscere e saper utilizzare. Per farlo è necessario avere una conoscenza dei principali dispositivi digitali (PC, smartphone, tablet). Altrettanto importante è acquisire competenza sugli strumenti digitali più comuni quali, ad esempio, la posta elettronica, la pec, i social network, le applicazioni per lo smartphone. Oltre a questi temi, legati all’educazione digitale e alla vita digitale, gli Sportelli di Facilitazione Digitale forniscono aiuto sui temi della sicurezza e della privacy, approfondendo le modalità di trattamento dei dati personali e la profilazione online, oltre alle minacce come virus, cyberbullismo e furto d'identità.

I Punti di Facilitazione Digitale delle Acli Provinciali di Lecco APS sono disponibili presso la sede provinciale di Lecco, in Via Balicco 113 e nei Circoli di Lecco San Francesco, Lecco Campaniletto, Mandello del Lario, Pescate, Garlate, Olginate, Calolziocorte, Osnago, Lomagna, Cesana Brianza.

Altri ancora sono in corso di apertura. Gli sportelli sono gratuiti per i cittadini. L’accesso è consentito previo appuntamento telefonico al tel. 0341.350450 (int. 4) o facendo richiesta alla mail dedicata facilitazione.digitale@aclilcecco.it. Per ulteriori dettagli sull’iniziativa è possibile consultare il sito www.aclilecco.it.