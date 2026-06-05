Dal 7 giugno al 5 luglio 2026 importanti modifiche interesseranno il servizio ferroviario delle linee S7 Milano-Molteno-Lecco e Como-Molteno-Lecco a causa di lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione della rete ferroviaria eseguiti da RFI.

Lavori sulla rete ferroviaria: dal 7 giugno al 5 luglio stop ai treni tra Triuggio, Lecco e Como

Durante il periodo dei cantieri sarà sospesa la circolazione dei treni tra Triuggio e Lecco sulla linea S7 e sull’intera tratta della linea Como-Molteno-Lecco. Per limitare i disagi ai passeggeri, Trenord ha predisposto un servizio sostitutivo su autobus per un totale di circa 57mila chilometri programmati, oltre a itinerari ferroviari alternativi.

Sulla linea S7 i treni continueranno a circolare regolarmente tra Milano e Triuggio, mentre il collegamento tra Triuggio e Lecco sarà garantito dai bus sostitutivi. Per quanto riguarda la linea Como-Lecco, gli autobus sostituiranno i treni tra Como Camerlata e Molteno; tra Molteno e Lecco i viaggiatori potranno utilizzare gli stessi bus predisposti per la linea S7.

Per raggiungere o partire da Como Camerlata sarà inoltre possibile utilizzare le corse della linea S11 verso Como San Giovanni oppure la linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago.

Nei giorni interessati dai lavori, Trenord rafforzerà l’assistenza ai viaggiatori con la presenza di personale dedicato nelle stazioni di Triuggio e Lecco. Operatori di Assistenza e Controllo, addetti alla Security e personale di biglietteria saranno a disposizione per fornire informazioni e supporto.

Le modifiche alla circolazione rappresentano solo la prima fase di un più ampio programma di interventi che interesserà la linea S7 nel corso del 2026. Dal 7 settembre 2026 e per circa un anno, infatti, sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Triuggio e Villasanta per consentire i lavori collegati alla realizzazione della Pedemontana.

In questa seconda fase i treni continueranno a circolare regolarmente tra Triuggio e Lecco, mentre tra Milano e Villasanta sarà garantita un’offerta di una corsa ogni ora. Saranno inoltre attivati bus sostitutivi tra Triuggio e Villasanta per servire le fermate intermedie di Buttafava, Biassono-Lesmo e Macherio-Canonica, oltre a collegamenti tra Triuggio e Arcore per favorire l’interscambio con la linea S8 Milano-Carnate-Lecco. Nei giorni feriali tornerà inoltre operativo il servizio ferroviario sulla linea Seregno-Carnate, con fermate a Macherio-Sovico e Lesmo.

Tutti gli aggiornamenti e gli orari dettagliati di treni e autobus sostitutivi sono disponibili nella sezione Cantieri di Trenord e sull’app ufficiale di Trenord.