Ancora una giornata non facile per i pendolari della Tirano Lecco, stavolta però non si tratta di guasti, ma di manutenzioni programmate.

Lavori sulla linea: treni modificati o cancellati sulla Tirano Lecco

"A causa di lavori di manutenzione tra le stazioni di MORBEGNO e TIRANO oggi, martedì 12 novembre 2024 i treni subiscono variazioni" so legge sul sito di Trenord.

Treni con fermate straordinarie: - 2815 (TIRANO 06:12 - MILANO CENTRALE 08:40) da SONDRIO a COLICO (da Sondrio riparte alle 06.51) - 2841 (TIRANO 19:08 - MILANO CENTRALE 21:40) da SONDRIO a COLICO - 2818 (MILANO CENTRALE 09:20 - TRESENDA-APRICA-TEGLIO 11:54) da LECCO a SONDRIO - 2822 (MILANO CENTRALE 11:05 - TIRANO 13:52) da SONDRIO a TIRANO - 2836 (MILANO CENTRALE 18:20 - TIRANO 20:52) da LECCO a SONDRIO

Treni non effettuati: - 10315 (SONDRIO 06:51 - LECCO 08:45) - 10327 (SONDRIO 12:47 - LECCO 14:45) - 10294 (SONDRIO 12:50 - TIRANO 13:32) - 10333 (SONDRIO 15:47 - LECCO 17:45) - 10316 (LECCO 09:15 - SONDRIO 11:10) - 10318 (LECCO 10:15 - SONDRIO 12:10) - 10324 (LECCO 13:15 - SONDRIO 15:10) - 10334 (LECCO 18:15 - SONDRIO 20:10)

Treni con variazioni: - 10331 (SONDRIO 14:47 - LECCO 16:45) parte da COLICO; previsto servizio autobus sostitutivo da Sondrio a Colico; da Colico a Lecco sarà consentita esclusivamente la discesa - 10339 (SONDRIO 18:47 - LECCO 20:45) parte da COLICO - 10322 (LECCO 12:15 - SONDRIO 14:10) termina a COLICO; previsto servizio autobus sostitutivo da Colico a Sondrio - 10330 (LECCO 16:15 - SONDRIO 18:10) termina a COLICO Info sull'andamento del treno in APP e Sito nella sezione "Real time | Linee e orari - ricerca treno".