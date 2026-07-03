Nuovi interventi di manutenzione lungo la linea ferroviaria Lecco-Bergamo, con modifiche alla circolazione dei treni regionali previste in più fasi tra metà luglio e inizio agosto. Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo FS, ha annunciato due distinti cantieri infrastrutturali che interesseranno il traffico ferroviario.
Linea Lecco-Bergamo, lavori e modifiche alla circolazione: doppio intervento tra Lecco e Ponte San Pietro
Il primo intervento riguarda la manutenzione della travata al chilometro 25+666 e comporterà la sospensione della circolazione fra Lecco e Carnate dalle 00.20 di venerdì 17 luglio alle 23.59 di domenica 19 luglio 2026.
Il secondo cantiere prevede invece lavori di rinnovo binari e prolungamento del marciapiede nella stazione di Ambivere, con conseguente interruzione della circolazione tra Calolziocorte e Ponte San Pietro dalle 00.01 di venerdì 17 luglio alle 23.59 di domenica 2 agosto 2026.
Nel complesso, le due fasi di intervento interesseranno i treni regionali lungo l’intera direttrice, con inevitabili ripercussioni sulla regolarità del servizio.
RFI sottolinea che i lavori rientrano nel programma di potenziamento e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, finalizzato a migliorare sicurezza e affidabilità della rete.
Il dettaglio delle modifiche alla circolazione sarà disponibile nelle stazioni, sul sito e sull’App di Trenord.