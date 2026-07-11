Interventi di manutenzione programmata sulla linea: previsti treni soppressi, navette sostitutive e variazioni per i collegamenti verso Milano, Sondrio e Bergamo

Disagi in vista per i viaggiatori delle linee ferroviarie del territorio lecchese. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026, per consentire alcuni lavori di manutenzione programmata effettuati da RFI nella tratta Lecco Maggianico – Calolziocorte – Carnate Usmate, la circolazione ferroviaria subirà importanti modifiche.

Lavori RFI tra Lecco, Calolziocorte e Carnate: modifiche alla circolazione ferroviaria dal 17 al 19 luglio

Gli interventi interesseranno diverse linee: Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi, Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, Colico-Chiavenna, Lecco-Colico-Sondrio e Lecco-Bergamo.

Durante il periodo dei lavori saranno soppressi, nella tratta Carnate Usmate – Lecco, diversi collegamenti ferroviari.

Tra questi:

i treni RE8 della relazione Tirano-Colico-Sondrio-Lecco-Monza-Milano ;

della relazione ; i treni R 10198 e R 10199 della relazione Milano-Chiavenna ;

della relazione ; i treni R della relazione Lecco-Colico-Sondrio e della linea Milano Porta Garibaldi-Lecco-Colico-Sondrio ;

della relazione e della linea ; i treni S8 della relazione Milano-Lecco via Carnate, ad eccezione delle corse S8 24887 e S8 24889, che saranno sostituite con autobus sull’intero percorso.

Subiranno variazioni anche i treni R7 2690 e R7 2699 della relazione Verona Porta Nuova-Lecco, che saranno soppressi nella tratta compresa tra Milano Porta Garibaldi e Lecco.

Per garantire comunque gli spostamenti tra il capoluogo lecchese e la Brianza, sarà attivo un servizio sostitutivo: tra Lecco e Carnate Usmate sarà infatti disponibile una navetta con partenze programmate ogni 15 minuti. I collegamenti ferroviari tra Milano e Carnate saranno invece effettuati con nuova numerazione.

Modifiche previste anche sulla linea verso Bergamo. I treni R della tratta Lecco-Ponte San Pietro saranno sostituiti con autobus per l’intero percorso. Cambieranno inoltre numerazione, orari e itinerari dei bus previsti in orario ufficiale tra Ponte San Pietro e Bergamo.

Trenord ricorda che nei giorni dell’interruzione potranno verificarsi tempi di attesa più lunghi per gli interscambi tra treno e autobus e che la durata dei viaggi in bus potrà variare in base alle condizioni del traffico stradale.

I dettagli sugli orari delle navette e dei servizi sostitutivi sono disponibili nell’Avviso al pubblico Trenord 146/2026, sul sito di Trenord e nella sezione dedicata ai cantieri.

Un ulteriore intervento è inoltre programmato dal 20 luglio al 21 agosto 2026 tra le stazioni di Calolziocorte e Ponte San Pietro: le relative modifiche alla circolazione saranno comunicate con un successivo avviso.