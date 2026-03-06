Dal 9 marzo al 4 aprile lavori notturni nella stazione di Milano Porta Garibaldi: modifiche agli orari per la linea S8 Lecco–Milano via Carnate e cancellazioni della S7 Milano–Lecco via Molteno tra Monza e Milano

Disagi in arrivo per i pendolari lecchesi e brianzoli. Dal 9 marzo al 4 aprile 2026, nelle notti tra lunedì e sabato, sono previsti lavori di manutenzione programmata nella stazione di Milano Porta Garibaldi railway station, con modifiche alla circolazione ferroviaria e possibili allungamenti dei tempi di percorrenza.

Lavori notturni a Milano Porta Garibaldi: modifiche ai treni S8 Lecco-Milano e sospensioni per la linea S7 via Molteno

Gli interventi, comunicati da Rete Ferroviaria Italiana, coinvolgono diversi treni regionali e alcune linee suburbane gestite da Trenord.

Linea S8 Lecco–Milano via Carnate: arrivo posticipato

Tra i servizi interessati figura anche la linea S8, che collega Lecco a Milano passando per Carnate.

Il treno S8 24889, in partenza da Lecco alle 23:06 e diretto a Milano Porta Garibaldi, subirà una modifica:

cambia numerazione in 33175

arrivo posticipato di 7 minuti, alle 00:15

Restano invece invariati fermate intermedie e orari di partenza lungo il percorso.

Linea S7 Milano–Lecco via Molteno: corse cancellate tra Monza e Milano

Disagi più rilevanti riguarderanno la linea S7 Milano–Lecco via Molteno, che serve numerosi centri della Brianza interna, tra cui Molteno.

Dal 17 marzo al 3 aprile:

i treni S7 saranno cancellati tra Monza e Milano Porta Garibaldi

La linea continuerà quindi a circolare solo tra Lecco e Monza.

Per i viaggiatori diretti a Milano, nella tratta sospesa sarà possibile utilizzare i treni della linea S11, che collegano la Brianza con il capoluogo lombardo.

Altre modifiche notturne

Nello stesso periodo sono previste ulteriori variazioni:

cancellazioni parziali per alcuni treni S11 tra Milano Porta Garibaldi e Seregno

limitazioni per un treno S6 tra Novara e Milano

modifiche su alcuni collegamenti aeroportuali tra Milano e Malpensa Airport

Informazioni per i viaggiatori

I passeggeri sono invitati a verificare in anticipo orari e variazioni attraverso i canali ufficiali di Trenord, il sito di Rete Ferroviaria Italiana o presso le biglietterie e il personale di assistenza nelle stazioni.