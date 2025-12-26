L’arte per non dimenticare mamma Valentina: una mostra solidale per le sue tre figlie

Sarà inaugurata sabato la mostra “In ricordo di Valentina”, giovane mamma scomparsa. Vive nei cuori di tutti il ricordo di Valentina Terenghi, madre di tre figlie cresciute da sola, morta a soli 41 anni lo scorso 30 ottobre a causa di una grave malattia. Il pensiero degli amici, ma anche dell’intera comunità di Calco, è andato fin da subito alle giovani Giorgia, Gaia e Noemi, rispettivamente di 20, 16 e 11 anni, rimaste sole.

Per sostenere le ragazze, il Circolo culturale Don Carlo Borghi ha organizzato una mostra d’arte di beneficenza dal titolo «In ricordo di Valentina» con il patrocinio del Comune, la cui inaugurazione è in programma per sabato 27 dicembre alle 18 al Polo culturale di Arlate.

Come fanno sapere gli organizzatori, si tratta di un’esposizione collettiva che unisce arte e solidarietà. L’inaugurazione della mostra, che coinvolge numerosi artisti del territorio, si terrà sabato 27 dicembre alle 18. L’esposizione sarà aperta al pubblico sabato 27 dicembre dalle 18 alle 20; domenica 28 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; sabato 3 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; domenica 4 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; lunedì 5 dalle 15 alle 19; martedì 6 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Tantissimi gli artisti che hanno deciso di aderire all’iniziativa, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza proprio a sostegno delle tre figlie della giovane mamma. L’esposizione ospiterà infatti le opere di Marina Ambrosetti, Adelio Bonacina, Donata Bonanomi, Cinzia Bresciani, Tina Bux, Enrica Cavalli, Antonella Ciceri, Bruno Cogliati, Pierre Cogliati, Carla Colombo, Giorgio Colombo, Emanuela Dalmaggion, Danielle Dorrington, Mariella Figini, Gabriella Frezza, Alex Fumagalli, Pietro Galbusera, Marco Gambirasio, Gigliola Gasparri, Gibo Gibellini, Federica Grandi, Raffaella Lamberti, Gabriella Lomboni, Fernando Massironi, Aldo Mapelli, Renato Matarrese, Donatella Elettra Meschi, Patrizia Milani, Piergiorgio Noris, Scegle, Laura Spreafico, Luisa Vailati, Muriel Villa, Katia Villa e Roberta Zanchi.

Nelle scorse settimane, anche il Comune ha dato il via a una raccolta fondi, che si è unita a quella lanciata dagli amici di Valentina Terenghi pochi giorni dopo la sua morte, arrivata a circa 47.000 euro.

«Vale ha dovuto affrontare fin dall’adolescenza tanti momenti difficili, ha subito abbandoni e rifiuti da parte delle persone che avrebbero dovuto supportarla più di chiunque altro. Vale ha dovuto fare scelte coraggiose e infine ha dovuto lottare contro il cancro che, inesorabile, l’ha portata via da tutti noi. Oggi lascia tre meravigliose figlie, che soffrono e soffriranno a lungo la perdita della loro stupenda mamma che le ha cresciute da sola» hanno scritto gli amici, che possono contare anche sull’aiuto dei fondi che verranno raccolti con la mostra.