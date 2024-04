Lario Reti Holding, gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco, ha vinto il riconoscimento speciale per la Riduzione Perdite e Asset Management della prima edizione degli Aquality Award.

Lario Reti Holding premiata agli Aquality Award

La premiazione è avvenuta a Milano ieri, 9 aprile 2024, nell’ambito del decimo Aquality Forum organizzato da IKN Italy, evento dedicato alle tematiche di sostenibilità, investimenti e transizione digitale nel settore idrico.

La giuria ha premiato Lario Reti Holding per aver avviato un percorso di digitalizzazione, riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, monitoraggio delle reti ed asset management conforme alle normative ed alle raccomandazioni europee, alle best practice dell’IWA ed alle ISO 55001 per l’asset management.

Il progetto presentato al contest comprende un mix bilanciato di azioni volte alla riduzione delle perdite e al monitoraggio dei distretti idrici. Particolare attenzione è stata dedicata all’acquisizione di know-how, all’ottimizzazione dell’asset management tramite formazione specialistica, all’adeguamento dei processi di acquisizione e gestione dei dati, nonché all’utilizzo di sistemi avanzati di supporto decisionale.

“Questo riconoscimento conferma la bontà dell’approccio metodologico adottato per la riduzione delle dispersioni idriche, non basato sul rincorrere le emergenze, ma perseguendo una serie di azioni strutturate, quali la ricerca attiva delle perdite anche con strumenti innovativi, la distrettualizzazione delle reti, l’attivazione di sistemi predittivi, la formazione dei dipendenti fino alla formazione degli utenti. Si tratta, inoltre, di un riconoscimento della crescita delle capacità dell’azienda di elaborare, proporre e gestire un progetto complesso come quello premiato che si è classificato al 12° posto su scala nazionale per quanto riguarda i finanziamenti PNRR – ha affermato Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding – Dedico questo premio a tutti i dipendenti dell’Azienda, che hanno reso possibile questo risultato.”