A seguito degli eccezionali ed imprevedibili eventi atmosferici che hanno colpito nei giorni scorsi il Nord Italia ed in particolare la Lombardia, lo stabilimento di Poste italiane di Melzo (provincia di Milano) dove vengono stampate e imbustate le bollette di Lario Reti Holding, ha subito gravissimi danni ed allagamenti su vaste aree, fino a determinare l’evacuazione del personale.

Lario Reti Holding: possibili ritardi nel recapito delle bollette

"Tali circostanze hanno costretto Postel, società del Gruppo Poste Italiane, ad interrompere tutte le attività lavorative presso il sito, senza poter ad oggi stabilire una tempistica relativa alla ripresa delle attività - fanno sapere da Lario Reti - Per questo motivo, potranno verificarsi ritardi nell’emissione e spedizione delle bollette cartacee nel prossimo periodo"

Bolletta on line

"Per ovviare a questi disagi, Lario Reti Holding invita gli utenti ad iscriversi al servizio di recapito della bolletta via e-mail, attivabile gratuitamente dal sito web bollettaonline.larioreti.it. Oltre alla garanzia di recapito nei tempi stabiliti, il sistema di spedizione via e-mail consente anche un notevole risparmio di carta e la riduzione dell’impronta idrica dovuta alla produzione, con sicuri benefici ambientali. Lario Reti Holding emanerà futuri aggiornamenti non appena Postel e Poste Italiane avranno ripreso le normali attività di stampa e spedizione presso l’impianto di Melzo".