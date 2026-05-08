Nella seduta del 7 maggio 2026, l’Assemblea degli Azionisti di Lario Reti Holding ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025. Il documento riguarda il decimo anno di attività di Lario Reti Holding come Gestore del Servizio Idrico Integrato sull’intera Provincia di Lecco.

Nel corso del 2025 sono stati ultimati importanti interventi di efficientamento del sistema idrico. In particolare, per la rete acquedottistica è stato completato il raddoppio della dorsale dell’acquedotto Brianteo, un’opera strategica accompagnata dall’adeguamento delle relative stazioni di sollevamento, reso necessario proprio dalla realizzazione della nuova condotta adduttrice. Parallelamente, prosegue l’efficientamento del servizio all’utenza con la sostituzione di oltre 15.000 contatori su tutto il territorio.

Lario Reti Holding: approvato il Bilancio 2025, investimenti record e infrastrutture sempre più efficienti

Per quanto riguarda la rete fognaria, gli sforzi si sono concentrati sulla separazione delle reti e l’ottimizzazione del trasporto dei reflui. A Oliveto Lario è stata ultimata la separazione della rete nelle frazioni di Onno, Vassena e Limonta, mentre un intervento analogo è tuttora in corso in via Fontana a Civate. A completare il quadro, si segnala la conclusione della deviazione del collettore fognario intercomunale a Margno.

Nel settore della depurazione spiccano le dismissioni di due impianti, grazie al completamento del collettamento dei reflui da Imbersago verso il depuratore di Calco e da Colico PIP verso Colico Monteggiolo.

“Il traguardo del decimo anno di gestione ci consegna un’azienda solida, capace di investire sul territorio cifre record a livello nazionale. I 105 euro pro capite investiti nel 2025 non sono solo numeri, ma rappresentano il nostro impegno concreto per garantire un servizio d’eccellenza e una tutela attiva del patrimonio ambientale della Provincia di Lecco. – afferma Lorenzo Riva, presidente di Lario Reti Holding – La fiducia rinnovata dai nostri Soci ci sprona a proseguire lungo la strada del rapporto col territorio, della trasparenza e della sostenibilità, senza tralasciare la cooperazione con i territori limitrofi. Grazie ad essa, si concretizzerà la possibilità di aumentare gli investimenti a miglioramento del servizio, che negli ultimi 10 anni hanno superato il valore totale di 271 milioni di euro.

Diversi di questi investimenti figurano tra quelli finanziati dall’Unione Europea e dal Ministero delle Infrastrutture nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR e sono dedicati alla ricerca e riduzione delle perdite idriche, nonché alla digitalizzazione della rete idrica provinciale.

“Il 2025 ha rappresentato un anno cruciale per il consolidamento delle nostre infrastrutture. Grazie alla spinta determinante dei fondi PNRR, abbiamo accelerato i processi di digitalizzazione ed efficientamento delle reti, ottenendo una significativa riduzione delle perdite idriche e dei consumi energetici. La conclusione della fase di ricerca perdite finanziata dal Piano non rappresenta un punto di arrivo per queste nostre attività: il miglioramento delle reti prosegue e resterà una priorità anche nei prossimi anni, in particolare sui Comuni che non sono ancora stati oggetto di interventi.” – conclude Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding.

Con la chiusura di questo esercizio, Lario Reti Holding non celebra solo un traguardo decennale, ma rinnova il patto di fiducia con i Comuni soci e i cittadini. L’impegno per l’efficientamento e la digitalizzazione delle reti e degli impianti continuerà a essere il pilastro su cui costruire, giorno dopo giorno, un servizio idrico integrato all’avanguardia e pronto alle sfide del futuro.