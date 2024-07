“Il Lago di Como si conferma come destinazione preferita dai turisti stranieri provenienti da tutto il mondo, a riprova di un grande potenziale attrattivo, un vero orgoglio lombardo. Per il 2024 le previsioni sono molto positive, con flussi in crescita anche rispetto all’anno scorso”. Lo ha affermato l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, intervenuta oggi, mercoledì m17 luglio 2024, all'incontro con la Camera di Commercio di Como e Lecco, negli spazi di Lario Fiere a Erba.

Lago di Como: altra estate da record per il turismo a Lecco

Stando ai dati dell'Osservatorio per il Turismo e l’Attrattività della Regione, nell’area di Como e Lecco i soggiorni nel 2023 sono stati 5,6 milioni, superando del 20,7% i livelli del 2019, anno di riferimento per le migliori performance turistiche. “Lo scorso anno abbiamo avuto quasi un milione di turisti in più rispetto a 5 anni fa - commenta Mazzali - un risultato ottimo, reso possibile anche da un’ampia offerta ricettiva locale, che conta su 10.144 strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”.

Ricordando l’alta attrattività estera delle due province affacciate sul Lago di Como, l’assessore ha, quindi, aggiunto: “Nel 2023 Como (85%) e Lecco (73%) sono state le prime due province lombarde per presenze di turisti internazionali”.

Ottime le premesse per l’anno in corso. L’assessore ha reso noto, infatti, che “l’analisi dei primi dati del periodo gennaio-marzo 2024 indica un aumento del 13,5% delle presenze rispetto allo scorso anno. Per alcune strutture importanti e durante i weekend, il tasso di saturazione degli alberghi e è già mediamente sopra l’85% con picchi attorno al 90-95%. Sfruttando anche il last minute, andiamo verso il sold-out”.

Per Mazzali “i successi del Lario sono sinonimo di bellezza e di stile di vita lombardo. A conquistare il turista sono la bellezza rigenerante dei panorami naturali, il fascino culturale di dimore storiche e borghi, oltre a un’ampia varietà di attività ‘outdoor’ e una ricca enogastronomia locale. Il Lario è un mondo in cui non manca nulla per una vacanza da sogno, resa possibile da tanti imprenditori capaci e innovativi”.

Presentando il nuovo progetto di Marketing Territoriale, ‘Lombardia Style’, l’assessore ha anche lanciato un invito: “Il Lago di Como è tra i ‘volti’ più noti della Lombardia nel mondo ed è un luogo tra i più fotografati. Invitiamo, quindi, a partecipare alla competizione che abbiamo lanciato e in esito alla quale saranno selezionate e premiate 5 foto oltre che 5 video. Potrebbe venire da qui l’immagine di un angolo nascosto del Lago di Como, che attraverso uno scatto fortunato potrà diventare un nuovo luogo simbolo”.