Fare sistema per vincere la sfida dei mercati globali. Con questo spirito il Lago di Como ha partecipato alla BIT Milano 2026, scegliendo la prestigiosa vetrina dello spazio di Regione Lombardia per consolidare il proprio posizionamento sui mercati turistici nazionali e internazionali.

Al centro della strategia messa in campo dalla Camera di Commercio di Como-Lecco c’è la forza aggregante del marchio “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo”: non solo un brand, ma uno strumento operativo per unire le sponde lariane sotto un’unica identità.

Lago di Como alla BIT Milano 2026: eccellenza e turismo internazionale in vetrina

Il momento centrale della prima giornata a Fieramilano Rho è stato dedicato alla cerimonia di conferimento dei riconoscimenti ai nuovi Testimonial e agli Ambasciatori della destinazione. L’evento si è svolto alla presenza dell’Assessore regionale al Turismo, Moda e Design, Debora Massari. Un momento significativo per valorizzare quelle figure e realtà d’eccellenza che, con il loro operato, accrescono quotidianamente la reputazione e la visibilità del Lario nel mondo.

Tra i nuovi Testimonial del marchio territoriale voluto dall’Ente camerale e dalla Provincia di Como, figurano Effebi Arredamenti di Cantù, Fumagalli Salumi di Tavernerio, Innova Musei di Lecco, Tenuta De L’Annunziata di Uggiate con Ronago, l’artista comasca Ester Maria Negretti e Villa Lario Resort di Mandello del Lario.

Ester Negretti, visibilmente emozionata, ha commentato: «Il Lago di Como è pura ispirazione. Vi traggo materiali direttamente in riva che diventano parte integrante del processo creativo. Il paesaggio è materia viva».

Anche Elisabetta e Arianna Guffanti della Tenuta De L’Annunziata hanno espresso grande soddisfazione: «Ricevere questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio, ma al contempo è anche una responsabilità. La natura che ci circonda è una continua fonte di ispirazione, bellezza e valori autentici che cerchiamo di tradurre ogni giorno nella nostra visione di ospitalità. Ringraziamo la Camera di Commercio di Como-Lecco per aver creduto nel progetto e nella proposta di accoglienza che da più di dieci anni portiamo avanti».

Tra gli Ambasciatori del Lago di Como nel mondo sono stati premiati Ercole Crippa dell’Hotel Griso, lo chef Enrico Derflingher, la giornalista e scrittrice Rachael Martin e Ferdinando Zanoletti del Museo della Barca Lariana di Pianello del Lario.

Lo chef Derflingher, raccontando come il Lago di Como l’abbia accompagnato nella sua carriera mondiale, afferma: «è un onore ricevere questo premio, un riconoscimento importante e rappresentativo». Anche Ferdinando Zanoletti, che raccoglie l’eredità e la passione del padre tracciando una nuova narrazione nel museo di Pianello, interviene: «Il premio che ricevo rappresenta l’impegno e la volontà di tutti i nostri collaboratori, soprattutto volontari, che con passione portano avanti l’eredità della raccolta museale, la tutela del patrimonio e della bellezza che, come il Lago di Como, è unica al mondo».

Un riconoscimento speciale è stato inoltre dedicato alla memoria di Jean Marc Droulers, consegnato alla famiglia rappresentata dal figlio François: «Il Lago di Como ha una riconoscibilità internazionale indiscussa, il livello di qualità è altissimo e il mondo intero si aspetta di vivere esperienze di eccellenza in un territorio unico al mondo».

«La presenza a BIT rappresenta una vetrina di primaria importanza per una destinazione come il Lago di Como – commenta Fabio Dadati, componente della Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco – Essere presenti in un contesto di tale rilievo consente di consolidare il posizionamento internazionale della destinazione. Il marchio non è soltanto un elemento identitario, ma uno strumento concreto per riconoscere e valorizzare l’eccellenza turistica e culturale che il Lago di Como è in grado di offrire».

Nel corso della manifestazione sono stati inoltre svolti numerosi incontri con operatori e media, occasioni fondamentali per rafforzare le relazioni con il sistema imprenditoriale e turistico e confermare la forte attrattività della destinazione.

L’impegno nella promozione sui mercati esteri proseguirà attraverso la partecipazione ai principali appuntamenti internazionali di settore, tra cui ITB Berlino e ATM Dubai, affiancati da mirate attività di incoming dedicate alla stampa specializzata.

Sullo sfondo l’importante appuntamento con i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Il Lago di Como guarda all’evento con una prospettiva di sviluppo strutturale, orientata alla costruzione di una legacy duratura: maggiore visibilità internazionale, infrastrutture rafforzate e un modello di turismo sempre più destagionalizzato e sostenibile, capace di generare valore nel tempo integrandosi in modo equilibrato con le comunità locali.