Concerti interattivi, laboratori, visite guidate e premi per le scuole più “Blue” per sensibilizzare i giovani sul valore dell’acqua e sull’educazione ambientale.

ambito e lario reti

Torna l’iniziativa educativa promossa da Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding, con un programma ricco e gratuito dedicato agli studenti della provincia: concerti interattivi per i più piccoli, laboratori in classe, visite guidate agli impianti, cacce al tesoro online e la prestigiosa certificazione “BLUE SCHOOL” per gli istituti più attivi.

“L’Acqua fa Scuola 2025-2026”: torna l’avventura educativa nelle scuole di Lecco

Giunta alla sua nona edizione, “L’Acqua fa Scuola” continua a sensibilizzare le nuove generazioni sul ciclo dell’acqua e sui trattamenti di depurazione che ne riducono l’impatto ambientale. Lo scorso anno il progetto si è posizionato tra i primi cinque in Italia nella categoria scuole del Premio Top Utility 2025, riconoscimento promosso da Utilitalia.

Tra le novità del 2025-2026:

Scuolapark , la piattaforma online con caccia al tesoro e 5.000 € di premi ;

Laboratori tematici in classe;

Visite guidate agli impianti con un’offerta sempre più ampia.

In occasione della Water Week, che segue il World Water Day (22 marzo), le scuole dell’infanzia e le prime due classi della primaria potranno partecipare a un concerto interattivo con pianoforte, tromba e sculture sonore, dove i bambini suoneranno insieme ai musicisti. Gli eventi si terranno nelle Officine Badoni, corso Matteotti a Lecco, con sei repliche giornaliere.

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni sono aperte fino al 26 ottobre 2025 o fino a esaurimento posti.

Informazioni e iscrizioni:

www.atolecco.it – www.larioreti.it/scuole