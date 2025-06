Iperal e la Fondazione AG&B Tirelli rinnovano il loro impegno a favore del volontariato locale con l’iniziativa “La Spesa che fa bene – Iperal per il sociale”, che anche quest’anno ha offerto un sostegno concreto a 250 associazioni del territorio, grazie alle preferenze espresse dai clienti.

Il progetto, ormai consolidato, conferma la volontà del Gruppo valtellinese di supportare il terzo settore e le realtà che operano quotidianamente per il bene comune. Anche nel 2025, l’iniziativa ha registrato una forte partecipazione da parte dei clienti, che hanno scelto di donare i propri “cuori” – ottenuti facendo la spesa – alle associazioni a loro più vicine.

La Spesa che Fa Bene 2025: Iperal premia La Nostra Famiglia di Bosisio Parini



Dal 23 aprile al 29 maggio 2025 , ogni cliente ha potuto contribuire assegnando i propri punti a una delle 250 associazioni selezionate, suddivise in cinque aree territoriali: Valtellina e Alto Lario, Lecco e Como, Milano e Brianza, Bergamo, Valcamonica e Valseriana.

Il montepremi è stato suddiviso equamente tra le cinque aree geografiche. Alle prime tre classificate di ogni zona sono stati assegnati 8.000 euro. Alla quarta e alla quinta sono andati rispettivamente 4.000 e 3.000 euro, mentre le associazioni dal sesto al decimo posto hanno ricevuto 2.000 euro ciascuna. Quelle classificate tra l’undicesimo e il ventesimo posto hanno ottenuto 1.000 euro, mentre tutte le restanti, dal ventunesimo posto in poi, hanno ricevuto un contributo di 500 euro.

«"La Spesa che fa bene" conferma ogni anno la sensibilità dei nostri clienti nei confronti delle tematiche sociali» sottolinea il responsabile comunicazione di Iperal Alessandro Pizzen. «Grazie alla loro partecipazione, abbiamo distribuito 325 mila euro alle associazioni più attive sul territorio. Un appuntamento fisso per Iperal, i suoi clienti e il terzo settore, che partecipa sempre con grande entusiasmo a questa iniziativa».

Nell’area di Sondrio si conferma anche quest’anno il primo posto per la Sezione di Sondrio dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ottenendo 1.536.648 preferenze.

«La sezione provinciale dell’Ente Nazionale Protezione Animali è molto orgogliosa del risultato ottenuto nell’iniziativa La Spesa Che Fa Bene promossa da Iperal» – dichiara la Presidente dell’ENPA Sondrio, Sara Plozza – «Desideriamo ringraziare tutte le persone che ci hanno accordato la loro fiducia e Iperal che ogni anno promuove questa iniziativa a favore delle associazioni presenti sul territorio. […] La somma gentilmente donataci da Iperal sarà totalmente utilizzata per il benessere dei nostri ospiti, essendo E.N.P.A. una realtà che vive solo di volontariato e beneficienza e per il nostro progetto di educazione all'affettività con i centri estivi per permettere a più bambini di visitare la nostra struttura. Quei bambini sono il nostro futuro e il modo migliore è aiutarli a crescere rispettosi delle altre forme di vita».

Per le province di Lecco e di Como la vincitrice è La Nostra Famiglia di Bosisio Parini (LC) che ha ottenuto ben 88.195 preferenze:

«Il nostro obiettivo è fare SPAZIO AI BAMBINI perché ognuno possa trovare un ambiente adeguato alle sue esigenze, al suo sviluppo e alla sua crescita» – dichiara la Responsabile del Centro Barbara Ponti – «Siamo davvero molto contenti e siamo grati ai tanti amici e clienti Iperal che hanno deciso di partecipare all'iniziativa La Spesa che Fa Bene, sostenendo il nostro progetto».

In Valcamonica ad ottenere il primo posto in classifica è stata l’associazione Abio Esine, che presta il suo servizio all’Ospedale di Esine (BS) e ha ottenuto ben 86.395 “cuori”:

«Abio Esine per l’autunno di questo 2025 sta organizzando un corso per la formazione di nuovi volontari che sono la risorsa primaria dell’associazione. Potremo così garantire settimanalmente un servizio più completo e costante al servizio delle necessità dei nostri piccoli pazienti, perché un ospedale a misura di bambino oltre a garantire le cure necessarie deve anche essere un ambiente che accoglie, rassicura e accompagna in questi istanti così delicati quali sono quelli del ricovero in ospedale. Avere volontari formati è per noi indispensabile e l’esserci ancora una volta classificati al primo posto nell’iniziativa La Spesa Che Fa Bene – Iperal Per Il Sociale ci consentirà sicuramente di portare a compimento questo importante obiettivo. Ringraziamo per questa opportunità e per il grande sostegno, affetto e fiducia ricevuti ancora una volta dalle persone del nostro territorio».

Nell’area di Bergamo al primo posto troviamo Amici Della Pediatria Onlus con 126.069 preferenze:

«“La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai” (Henry David Thoreau)» – ricorda la Presidente Milena Lazzaroni – «è una citazione che racchiude l'essenza di ciò che ogni sostenitore vive attraverso la realizzazione dei nostri progetti, ormai da 35 anni. Non è solo donare un cuoricino, ma è costruire insieme ciò che procura benessere ai piccoli degenti dell'ospedale di Bergamo affinché l'esperienza del ricovero non sia una parentesi negativa nell'esperienza di vita del bambino.

Ci adoperiamo ogni giorno perché possa ricevere gesti concreti per affrontare con maggiore serenità il periodo trascorso in ospedale facendo avvertire intorno a lui ed alla sua famiglia calore, affetto e comprensione. Oltre 126.000 cuoricini e la riconferma del primo posto ci testimoniano l'immenso amore dei bergamaschi di essere, con noi, Amici della Pediatria.

Ad ognuno di loro e a Iperal il nostro sentimento di profonda gratitudine e 126.000 sorrisi dei bambini!».

Per le province di Milano e di Monza Brianza ad ottenere il primo posto è stato il Comitato Maria Letizia Verga con 139.866 preferenze.

«Ricevere questo importante contributo da parte dell’iniziativa 'La Spesa che fa bene' è per noi motivo di grande gratitudine e orgoglio» – dichiara il Presidente Giovanni Verga – «A nome di tutta la Fondazione Maria Letizia Verga, desidero ringraziare Iperal per l’opportunità e soprattutto tutte le persone che hanno scelto di esprimere la loro preferenza per noi. Questo gesto rappresenta un segnale concreto di fiducia e vicinanza nei confronti dei bambini e dei ragazzi che ogni giorno affrontano la difficile battaglia contro le malattie oncoematologiche.

Gli 8.000 euro ricevuti saranno destinati a sostenere le nostre attività di cura, assistenza e ricerca, con l’obiettivo di garantire ai nostri piccoli pazienti le migliori possibilità di guarigione e qualità di vita. Insieme, grazie alla solidarietà della comunità, possiamo davvero fare la differenza».

Questa edizione ha rappresentato un momento significativo di vicinanza tra Iperal, i suoi clienti e il territorio, confermando un impegno autentico verso le questioni sociali. La gratitudine espressa dalle associazioni vincitrici racconta un legame profondo e condiviso, fatto di solidarietà, attenzione reciproca e fiducia nel valore della comunità.