La Provincia di Lecco ha pubblicato il bando relativo alla selezione, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 10 Agenti di polizia locale – Area degli Istruttori, ex categoria C posizione economica C1, di cui 3 posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

La Provincia di Lecco assume 10 agenti di Polizia locale

La destinazione è stabilita è un posto ciascuno presso il Comune di Calolziocorte, Castello di Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Sirtori e Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e due posti ciascuno nel il Comune di Colico e Robbiate.

I primi in graduatoria sceglieranno, in ordine di priorità, il posto da ricoprire. La mancata accettazione

dell’assunzione da parte dei vincitori comporta la decadenza dalla graduatoria.

Clicca qui per leggere la versione integrale del bando, i requisiti per l’ammissione, calendario e sede delle prove d’esame.

La domanda di partecipazione va inoltrata esclusivamente attraverso il servizio Istanze online.