lecco

Un funzionario del servizio di protezione civile e una squadra di otto volontari a Tor Vergata.

Oltre centomila giovani, cinque giorni di evento, un’area vasta quanto una città e una macchina organizzativa imponente. In questo contesto, la Provincia di Lecco ha messo in campo esperienza, coordinamento e spirito di servizio, contribuendo con un funzionario e otto volontari alla gestione del Giubileo dei Giovani a Roma, dal 31 luglio al 4 agosto 2025.

La Provincia di Lecco al Giubileo dei Giovani: protezione civile in prima linea a Roma

La partecipazione si è svolta nell’ambito della colonna mobile regionale del sistema lombardo di protezione civile, con attività operative rivolte al supporto dei pellegrini presenti all’evento nell’area di Tor Vergata e lungo i percorsi di deflusso.

Essere presenti a eventi di questa rilevanza nazionale, pur diversi dalle emergenze causate da eventi naturali ma caratterizzati dalle stesse dinamiche di coordinamento, rappresenta un'importante opportunità per il sistema di protezione civile provinciale. Queste esperienze consentono di mettersi in gioco all’interno delle più ampie dinamiche operative che coinvolgono tutte le componenti del sistema nazionale, favorendo il confronto con strutture con cui non si dialoga abitualmente, come il Dipartimento di Protezione Civile.

Le colonne mobili di tutte le province lombarde hanno collaborato attivamente, formando un unico gruppo composto da quasi 100 volontari lombardi e 6 funzionari, di cui 2 provinciali, operando insieme all’interno del sistema nazionale di protezione.

Il 2 agosto, il personale tecnico della Provincia di Lecco ha coordinato un ampio gruppo di volontari provenienti dalle province di Lecco, Mantova, Cremona e dagli alpini di Milano, operando in sinergia con le altre squadre del contingente Lombardia all’interno dell’area 3, la più estesa, con una capienza stimata di quasi 200 mila persone.

Il 3 agosto, le attività della colonna mobile lombarda si sono concentrate nell’assistenza ai pellegrini in uscita dal campo di Tor Vergata verso la stazione della metropolitana di Anagnina. In questa fase, la Provincia di Lecco ha avuto il compito di coordinare le squadre dei volontari di Mantova, Monza Brianza e degli alpini di Milano.

La Presidente Alessandra Hofmann, insieme al consigliere delegato Antonio Leonardo Pasquini, ha espresso un sentito ringraziamento ai volontari che hanno dedicato parte del loro tempo a questa significativa iniziativa. “Ogni attività svolta nell’ambito del sistema di protezione civile – sottolineano – contribuisce ad aumentare, implementare e migliorare la capacità di risposta del sistema, anche di fronte ad eventi calamitosi che possono colpire il nostro territorio”.