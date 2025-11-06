Oggi, giovedì 6 novembre 2025, la Prefettura di Lecco ha celebrato una ricorrenza che va ben oltre la semplice memoria amministrativa, il trenesomo anniversario di fondazione.

Trent’anni di vita che rappresentano un traguardo di civiltà, di servizio e di coesione istituzionale. Tre decenni in cui la presenza dello Stato, incarnata nella Prefettura, si è fatta presidio di legalità e garanzia di prossimità, attenta ai bisogni del territorio.

La Prefettura di Lecco celebra i 30 anni di servizio alla comunità

Lecco — città di lago e di montagna, terra di lavoro, ingegno e innovazione — ha sempre saputo coniugare il rigore del dovere con la passione del fare. In questa armonia si riflette lo spirito della Prefettura: punto d’incontro tra Stato e comunità, tra istituzioni e cittadini, tra principio e sua concreta attuazione.

Come ricordava Cicerone, “Salus populi suprema lex esto” — la salvezza del popolo sia la legge suprema — un monito antico che continua a guidare l’azione di chi, ogni giorno, serve la cosa pubblica.

“Trent’anni rappresentano un tempo di maturità, ma anche di rinnovato slancio. In un mondo che cambia con rapidità vertiginosa, la vera forza risiede nella capacità di fare squadra -sottolineano dall’Ufficio Territoriale del Governo – Nessuna istituzione, per quanto autorevole, può bastare a sé stessa: collaborazione leale, condivisione di intenti e sinergia tra amministrazioni, forze dell’ordine, enti locali, volontariato e cittadini sono alla base di quella rete di fiducia che sostiene la vita democratica”.

Come ricordava Sandro Pertini, “Dietro ogni articolo della Costituzione ci sono centinaia di giovani morti nella Resistenza: la libertà è un bene che si conquista ogni giorno, insieme.” La Prefettura di Lecco si è impegnata, in questi tre decenni, a incarnare tale spirito: garante dell’ordine, mediatrice nelle crisi e promotrice di dialogo, inclusione e sviluppo. Oggi, nel celebrare questa storia, viene reso omaggio a tutte le donne e agli uomini che, con discrezione e dedizione, hanno contribuito a renderla possibile.