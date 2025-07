La Nostra Famiglia: oltre 23mila bambini accolti e un anno di ricerca, cura e innovazione per la disabilità

28 sedi in Italia, più di 23mila bambini accolti, 2.345 operatori… La Nostra Famiglia presenta il suo Bilancio di Missione, che fotografa un anno di attività, dati e risultati ma soprattutto, al di là dei numeri, racconta quell’arte della cura e del bene che accompagna bambini, ragazzi, giovani adulti e famiglie segnate dalla disabilità e dalle difficoltà dello sviluppo.

“Ci avviciniamo all’80° dell’Associazione. Ovviamente sono cambiati i tempi, gli strumenti e la cultura della riabilitazione, ma la missione è ancora quella che ci aveva affidato il Fondatore Beato Luigi Monza nel 1946, quando prese il via la nostra attività: stare dalla parte dei bambini con la semplicità e la tenacia dei gesti quotidiani della cura e della riabilitazione, con le domande della ricerca, con l’impegno della formazione”, dichiara la Presidente dell’Associazione Luisa Minoli. “Come molte strutture sanitarie non profit, stiamo vivendo un periodo difficile: tuttavia continuiamo ad affrontare la sfida di coniugare scientificità, appropriatezza e prossimità, secondo il modello della presa in carico globale e della continuità assistenziale. Il tutto per il bene dei bambini e delle loro famiglie”.

La Nostra Famiglia: 28 sedi, oltre 23mila bambini accolti e un anno di ricerca, cura e innovazione per la disabilità

Una missione che trova riscontro nei questionari proposti ai genitori, che registrano un elevato grado di soddisfazione circa i servizi offerti (96%) e l’accoglienza ricevuta (97%), e che prende vita nelle parole di un padre, la cui figlia è stata ricoverata nell’Unità Operativa Clinica di riabilitazione per le cerebrolesioni acquisite di Bosisio Parini (Lc): “vi abbiamo consegnato, nel lontano dicembre, una ragazza appena uscita dal coma, che non parlava, non mangiava, muoveva a malapena un braccio e una gamba, con un po’ di tubi attaccati. Ci riportiamo a casa la nostra Cate, con il suo bastone e la sua carrozza; traballante, ma connessa, consapevoli di avere davanti a noi un cammino ancora impegnativo, lungo e in salita, ma carichi di speranza per un futuro dignitoso”.

23.271 bambini e ragazzi in un anno

Per quanto riguarda l’attività riabilitativa dei Centri di Riabilitazione, nelle 28 sedi dell’Associazione presenti in Italia nel 2024 sono state accolte 19.458 persone, soprattutto bambini e ragazzi con disabilità congenite o acquisite, mentre sono stati 3.813 i piccoli e i giovani ricoverati presso le Unità Operative Cliniche per malattie neurologiche e neuromotorie, per disturbi cognitivi o neuropsicologici, per disturbi emozionali o psicosi infantili, oppure perché hanno perso funzioni e competenze in seguito a traumi cerebrali o a patologie del sistema nervoso centrale.

La ricerca scientifica, i parchi interattivi e le malattie rare

La ricerca nel 2024 ha visto realizzati 160 progetti, i cui risultati sono stati oggetto di 149 pubblicazioni su riviste indicizzate, con una partecipazione dell’IRCCS Eugenio Medea – sezione scientifica dell’Associazione - alle maggiori reti nazionali e internazionali.

Il 2024 si è inoltre caratterizzato per una particolare attenzione alle nuove tecnologie: a Bosisio Parini (Lc) è stato inaugurato ActivePark, un parco giochi hi-tech inclusivo progettato in collaborazione con il Politecnico di Milano che si adatta alle caratteristiche di ogni bambino grazie a sensori e feedback personalizzati, mentre a Pasian di Prato (Ud) hanno preso il via nuovi laboratori di realtà immersiva e stimolazione multisensoriale dove le attività riabilitative assumono la forma di un gioco.

Il Polo Ospedaliero Scientifico di Brindisi ha avviato la prima terapia specifica per l’Atassia di Friedreich, una malattia degenerativa progressiva del sistema nervoso, mentre il Polo di Conegliano (Tv) ha condotto una ricerca internazionale sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per una diagnosi più precisa e meno invasiva dell’epilessia.

La raccolta fondi

Aziende, persone fisiche, enti e fondazioni private - anche tramite le scelte del 5x1000 - continuano a dimostrare sostegno all’Associazione, con un incremento delle donazioni: il 2024 ha visto 3 milioni e 687 mila euro raccolti, che verranno destinati ai progetti e alle attività dei Centri.

I dati della Lombardia

1.725 bambini e ragazzi ricoverati presso l’IRCCS Eugenio Medea

6.662 persone in carico nei Centri di Riabilitazione

198 studenti iscritti ai corsi di laurea

5x1000: 280.042,74 euro

I dati del Veneto

1.724 bambini e ragazzi ricoverati presso l’IRCCS Eugenio Medea

7.081 persone in carico nei Centri di Riabilitazione

142 studenti iscritti ai corsi di laurea

5x1000: 168.053,95 euro

I dati del Friuli Venezia Giulia

3.198 persone in carico nei Centri di Riabilitazione

5x1000: 48.491,84 euro

I dati della Puglia

364 bambini e ragazzi ricoverati

1.783 persone in carico nei Centri di Riabilitazione

5x1000: 28.398,58 euro

I dati della Liguria

406 persone in carico nei Centri di Riabilitazione

5x1000: 3.221,02 euro

I dati della Campania

328 persone in carico nei Centri di Riabilitazione

5x1000: 29.947,22 euro