“La mia rinascita a La Nostra Famiglia”: la storia di Luca dopo il trauma cranico

Ogni giorno, nei 28 centri de La Nostra Famiglia, vengono accolti bambini e ragazzi con problematiche, piccole o grandi, legate allo sviluppo, alla crescita e alla disabilità neurologica e motoria. Dietro ogni percorso di cura ci sono famiglie che affrontano sfide quotidiane importanti e che trovano nella struttura un punto di riferimento umano, medico e riabilitativo.

Per questo è possibile dare un aiuto concreto sostenendo l’acquisto di materiale riabilitativo, strumenti innovativi e ausili tecnologici indispensabili per le terapie quotidiane. Attrezzature che permettono ai piccoli pazienti di migliorare le proprie capacità motorie, comunicative e cognitive, favorendo una migliore qualità della vita e una maggiore autonomia.

Non solo. Nei quattro poli scientifici della struttura, cura e ricerca lavorano insieme per affrontare le patologie dello sviluppo in età evolutiva. Medici, terapisti e ricercatori collaborano ogni giorno per sviluppare nuove strategie terapeutiche e percorsi riabilitativi sempre più efficaci. Anche grazie alle donazioni è possibile sostenere concretamente il lavoro della ricerca e contribuire allo sviluppo di cure innovative.

Tra i pazienti seguiti da La Nostra Famiglia ci sono anche bambini con traumi cranici ed esiti di tumori cerebrali, che necessitano di percorsi lunghi e complessi di recupero. Le donazioni aiutano inoltre a garantire supporto psicologico alle famiglie, spesso chiamate ad affrontare momenti delicati, difficoltà emotive e cambiamenti profondi nella vita quotidiana.

Un sostegno che può fare davvero la differenza, aiutando tanti bambini a guardare al futuro con maggiore serenità e speranza.

Per dare un contributo concreto è possibile sostenere La Nostra Famiglia cliccando qui