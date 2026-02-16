Torna anche nel 2026 il magazine “La Mia Casa – Incentivi fiscali”, distribuito gratuitamente con i settimanali del gruppo Netweek. Un appuntamento imperdibile per chi desidera orientarsi tra bonus, agevolazioni e opportunità legate a ristrutturazioni, riqualificazioni e lavori di efficientamento della propria abitazione.

“La Mia Casa – Incentivi fiscali 2026”: numero speciale oggi in regalo con il Giornale di Lecco

Nel numero di quest’anno sono raccolte tutte le novità sugli incentivi edilizi: dai consolidati Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Bonus Mobili e Sismabonus, fino ai consigli pratici per ottenere le aliquote più vantaggiose, in particolare per chi interviene sulla propria abitazione principale. La raccomandazione degli esperti è chiara: pianificare i lavori entro la fine dell’anno può fare la differenza.

La guida, aggiornata e chiara, offre un supporto concreto grazie al contributo di professionisti del settore. Al suo interno si trovano indicazioni su come sfruttare al meglio le agevolazioni, dai bonus per il risparmio energetico a quelli dedicati al superamento delle barriere architettoniche, con spiegazioni semplici e consigli pratici per ogni tipo di intervento.

Non perdere tempo: corri in edicola oggi, lunedì 16 febbraio, con il Giornale di Lecco e ricevi in regalo il numero speciale “La Mia Casa – Incentivi fiscali 2026”. Tutte le informazioni utili per pianificare i tuoi lavori e valorizzare la tua casa ti aspettano!