La magia del Lago di Como immortalato dallo spazio da Samantha Cristoforetti

Che il nostro lago fosse bello, già lo sapevamo. Quella caratteristica, inconfondibile, inimitabile, forma a y rovesciata lo rende un unicum in tutto il mondo e non a caso il Lago di Como, proprio in tutto il mondo, è conosciuto. Ma vederlo immortalato dall'alto, dalla spazio, "fotografato" dalla mano di Astrosamantha, al secolo la mitica Samantha Cristoforetti, è una emozione davvero speciale!

Oggi, giovedì 6 ottobre 2022 infatti Astrosamantha ha pubblicato su proprio account twitter un fotogramma del Lario. E Samanta Cristoforetti, comandante della Stazione Spaziale Internazionale, impegnata nella Missione Minerva promossa dall'Esa, il Lago di Como lo conosce bene...

Quel ramo del lago di Como… Just North of my birthplace, Milan, beautiful Lake Como is one of the many lakes of glacial origin in Northern Italy. Glacial movement gave it its famous Y-shape. #CiaoItaly #MissionMinerva pic.twitter.com/PfDnC5MOch

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) October 6, 2022