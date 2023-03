"La guerra d’Ucraina: oltre la propaganda": questo il titolo dell'importante momento di approfondimento promosso dall'Associazione Culturale la Semina di Merate in programma per domani, giovedì 23 marzo 2023 a partire dalle 20.45. Relatore d'eccezione sarà il Colonnello Giorgio Orio Stirpe.

La guerra d’Ucraina: oltre la propaganda

Lo scoppio della guerra d’Ucraina ha stimolato un fenomeno ben noto nell’epoca dei social: la proliferazione di pseudo-esperti attivi nel riportare le verità preferite a seconda del contesto politico-culturale in cui ci si pone. Questo fenomeno non ha risparmiato anche le redazioni dei giornali e dei media dove, spesso, più che un’informazione tecnica ben disgiunta dalla valutazione, l’editoriale, si è data voce all’impatto emotivo delle varie notizie che provenivano dal fronte o dai paesi a vario titolo coinvolti in questa vicenda tragica. In questo scenario il Col. Orio Stirpe si è distinto per un’analisi scevra da tifoserie e sempre molto affidabile delle operazioni belliche e dello scenario internazionale. Al nostro ospite chiediamo di spiegarci lo stato della situazione e, nei limiti del possibile, quale possa essere l’evoluzione più probabile.

Il Col. Giorgio Orio Stirpe

torinese di nascita, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena nella prima metà degli anni ‘80. Come ufficiale dell’Esercito Italiano ha partecipato ad operazioni in Somalia, Bosnia, Albania, Kosovo, Liberia e Afghanistan specializzandosi nell’analisi tattica e nell’intelligence operativa. In congedo dal 2020, sposato e con due figli adulti, si dedica ora alle sue due grandi passioni che sono la storia militare e l’analisi dei conflitti contemporanei.

Come partecipare

E' possibile assistere alla serata cliccando su questi link

Facebook (https://www.facebook.com/laseminaofficial)

e Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCj0Hp6KG9k7glqlAp8cHxFw)

E youtube.com/@seminaassociazione