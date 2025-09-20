La Guardia di Finanza celebra la solennità di San Matteo.

Cernusco Lombardone ha ospitato la celebrazione della solennità di San Matteo Evangelista, patrono della Guardia di Finanza

Si è svolta venerdì 19 settembre a Cernusco Lombardone la celebrazione della solennità di San Matteo Evangelista, patrono della Guardia di Finanza.

La Santa Messa, ospitata nella chiesa di San Giovanni Battista, è stata officiata dal parroco della comunità pastorale don Stefano Rocca alla presenza dei militari del Comando provinciale di Lecco e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Alla funzione hanno preso parte numerose autorità civili e militari: tra gli altri il prefetto di Lecco Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il sindaco di Cernusco Gennaro Toto, il vicario del questore Luca Rocco, il comandante provinciale dei Carabinieri Nicola Melidonis, la direttrice del carcere di Lecco Luisa Mattina, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Giulio Durante e i vertici delle forze dell’ordine locali.

Nel corso dell’omelia, don Stefano Rocca ha ricordato la figura dell’apostolo Matteo, sottolineando l’importanza del servizio svolto quotidianamente dalla Guardia di Finanza a tutela della legalità e della sicurezza economica della collettività.

La cerimonia si è conclusa con la lettura della “Preghiera del Finanziere” e con il saluto del comandante provinciale Colonnello Massimo Ghibaudo, che ha ringraziato tutti i partecipanti per la loro presenza.