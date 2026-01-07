La fortuna ha baciato la Brianza. Un biglietto vincente della Lotteria Italia è stato infatti venduto nel piccolo paese di Cremella. Si tratta del biglietto serie Q 219217 di terza categoria del valore di ben 50mila euro.
La fortuna bacia la Brianza: venduto a Cremella un biglietto da 50 mila euro
Sono stati 9.6 milioni i biglietti venduti in questa edizione della Lotteria Italia. Il primo premio, dal valore di 5 milioni di euro (biglietto numero di serie T2270462) è stato venduto a Roma; il secondo premio, dal valore di 2,5 milioni di euro (biglietto numero di serie E334755) è stato venduto a Ciampino (Roma); il terzo premio, dal valore di 2 milioni di euro (biglietto numero di serie L430243) è stato venduto a Quattro Castella (RE); il quarto premio, dal valore di 1,5 milioni di euro (biglietto numero di serie D019458) è stato venduto a Jerzu (NU); il quinto premio, dal valore di 1 milione di euro (biglietto numero di serie Q331024) è stato venduto ad Albano Laziale.
I premi di seconda, terza e quarta categoria
|SECONDA CATEGORIA
|Serie
|Numero
|Località
|Prov.
|Premio giocatore
|F
|460252
|PERGINE VALSUGANA
|TN
|100.000,00
|F
|495065
|CARCARE
|SV
|100.000,00
|R
|116579
|San Nicola la Strada
|CE
|100.000,00
|B
|355821
|DESENZANO DEL GARDA
|BS
|100.000,00
|B
|408458
|NAPOLI
|NA
|100.000,00
|M
|082984
|SOMMA LOMBARDO
|VA
|100.000,00
|U
|473669
|CINISELLO BALSAMO
|MI
|100.000,00
|S
|203579
|MILANO
|MI
|100.000,00
|N
|010700
|ROMA
|RM
|100.000,00
|G
|227785
|BARBERINO DI MUGELLO
|FI
|100.000,00
|V
|055420
|CUVIO
|VA
|100.000,00
|S
|463626
|PESCARA
|PE
|100.000,00
|Z
|455638
|MONTEPAONE
|CZ
|100.000,00
|T
|243441
|CASTROCIELO
|FR
|100.000,00
|R
|040814
|LEVATE
|BG
|100.000,00
|G
|279874
|TORINO
|TO
|100.000,00
|E
|304956
|COLLOREDO DI MONTE ALBANO
|UD
|100.000,00
|I
|429575
|GIOIA DEL COLLE
|BA
|100.000,00
|L
|298491
|ANCONA
|AN
|100.000,00
|O
|116424
|Roma
|RM
|100.000,00
|V
|213185
|SOMMACAMPAGNA
|VR
|100.000,00
|L
|253421
|CASTELLARO
|IM
|100.000,00
|S
|152617
|NOGAREDO
|TN
|100.000,00
|N
|423461
|MODENA
|MO
|100.000,00
|R
|318537
|CROTONE
|KR
|100.000,00
|Z
|389503
|MILANO
|MI
|100.000,00
|A
|476470
|PESCARA
|PE
|100.000,00
|C
|366742
|NAPOLI
|NA
|100.000,00
|Q
|224705
|CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
|AR
|100.000,00
|I
|476752
|TORINO
|TO
|100.000,00
Terza categoria
|TERZA CATEGORIA
|Serie
|Numero
|Località
|Prov.
|Premio giocatore
|C
|431308
|NAPOLI
|NA
|50.000,00
|S
|428559
|PISTOIA
|PT
|50.000,00
|E
|312271
|FIORENZUOLA D’ARDA
|PC
|50.000,00
|Z
|166541
|Roma
|RM
|50.000,00
|T
|435587
|CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
|AR
|50.000,00
|U
|309578
|SENIGALLIA
|AN
|50.000,00
|Z
|144713
|BARI
|BA
|50.000,00
|P
|361311
|SAN SALVO
|CH
|50.000,00
|Q
|220879
|NOVARA
|NO
|50.000,00
|Z
|353771
|AURONZO DI CADORE
|BL
|50.000,00
|G
|222437
|CAPACCIO PAESTUM
|SA
|50.000,00
|V
|015643
|ASCOLI SATRIANO
|FG
|50.000,00
|V
|057512
|GALLICANO NEL LAZIO
|RM
|50.000,00
|Q
|219217
|CREMELLA
|LC
|50.000,00
|O
|226436
|PREVALLE
|BS
|50.000,00
|A
|171897
|San Nicola la Strada
|CE
|50.000,00
|G
|004181
|CALCINATE
|BG
|50.000,00
|M
|433499
|BOLOGNA
|BO
|50.000,00
|L
|230622
|VERONA
|VR
|50.000,00
|C
|183249
|Ariccia
|RM
|50.000,00
|V
|392187
|PIETRAVAIRANO
|CE
|50.000,00
|G
|135863
|Frascati
|RM
|50.000,00
|C
|248913
|RIMINI
|RN
|50.000,00
|S
|010555
|BELFORTE MONFERRATO
|AL
|50.000,00
|E
|091798
|SAN MAURO PASCOLI
|FC
|50.000,00
|P
|001034
|NUMANA
|AN
|50.000,00
|S
|121337
|Roma
|RM
|50.000,00
|Q
|419219
|FOGGIA
|FG
|50.000,00
|L
|462968
|UDINE
|UD
|50.000,00
|O
|331476
|NAPOLI
|NA
|50.000,00
|R
|408948
|NAPOLI
|NA
|50.000,00
|C
|418134
|ROMA
|RM
|50.000,00
|N
|028152
|MILANO
|MI
|50.000,00
|M
|472501
|RUBIERA
|RE
|50.000,00
|C
|216443
|BERGAMO
|BG
|50.000,00
|Z
|132743
|TORINO
|TO
|50.000,00
|F
|466560
|TORINO
|TO
|50.000,00
|I
|073408
|SANT’ELPIDIO A MARE
|FM
|50.000,00
|D
|033808
|REGGIO CALABRIA
|RC
|50.000,00
|T
|255565
|FIORENZUOLA D’ARDA
|PC
|50.000,00
|E
|066928
|ALESSANDRIA
|AL
|50.000,00
|V
|216173
|MONTEFORTE D ALPONE
|VR
|50.000,00
|Z
|031713
|RAVENNA
|RA
|50.000,00
|Q
|330855
|CALALZO DI CADORE
|BL
|50.000,00
|F
|339474
|RAPALLO
|GE
|50.000,00
|V
|259119
|SANT’ AMBROGIO DI VALPOLICELLA
|VR
|50.000,00
|T
|493114
|FIRENZE
|FI
|50.000,00
|R
|435513
|MARSALA
|TP
|50.000,00
|G
|119037
|Padova
|PD
|50.000,00
|I
|293236
|MASSA LOMBARDA
|RA
|50.000,00
|M
|497604
|CASARANO
|LE
|50.000,00
|AA
|291027
|ONLINE
|
|50.000,00
|O
|475636
|GUBBIO
|PG
|50.000,00
|R
|486593
|SANT’ELPIDIO A MARE
|FM
|50.000,00
|E
|289487
|FERRARA
|FE
|50.000,00
|R
|216548
|CASTIONE DELLA PRESOLANA
|BG
|50.000,00
|P
|403550
|VIGEVANO
|PV
|50.000,00
|T
|346930
|TIVOLI
|RM
|50.000,00
|M
|154316
|Roma
|RM
|50.000,00
|S
|221283
|CAMPOGALLIANO
|MO
|50.000,00
Quarta categoria
|QUARTA CATEGORIA
|Serie
|Numero
|Località
|Prov.
|Premio giocatore
|G
|307544
|MILANO
|MI
|20.000,00
|B
|469167
|SALA CONSILINA
|SA
|20.000,00
|AA
|220817
|ONLINE
|
|20.000,00
|D
|048462
|FORNOVO DI TARO
|PR
|20.000,00
|V
|421930
|SANT AGATA DI MILITELLO
|ME
|20.000,00
|O
|062479
|CASTELNUOVO SCRIVIA
|AL
|20.000,00
|O
|107429
|Palermo
|PA
|20.000,00
|U
|332441
|MILANO
|MI
|20.000,00
|T
|117121
|Due Carrare
|PD
|20.000,00
|D
|043028
|BOLOGNA
|BO
|20.000,00
|C
|210612
|RIMINI
|RN
|20.000,00
|I
|357941
|PALERMO
|PA
|20.000,00
|S
|060016
|GALLIATE
|NO
|20.000,00
|A
|131162
|Roma
|RM
|20.000,00
|D
|439450
|LICATA
|AG
|20.000,00
|U
|361241
|ROMA
|RM
|20.000,00
|T
|438695
|NAPOLI
|NA
|20.000,00
|D
|396734
|LIVORNO
|LI
|20.000,00
|Q
|262299
|PADOVA
|PD
|20.000,00
|B
|134389
|Berceto
|PR
|20.000,00
|T
|259078
|MILANO
|MI
|20.000,00
|Z
|370772
|CASERTA
|CE
|20.000,00
|D
|337349
|SALA CONSILINA
|SA
|20.000,00
|V
|289642
|ROMA
|RM
|20.000,00
|R
|484808
|ROCCA PRIORA
|RM
|20.000,00
|P
|014180
|PARMA
|PR
|20.000,00
|Z
|480095
|PONCARALE
|BS
|20.000,00
|C
|009689
|ASTI
|AT
|20.000,00
|V
|206182
|RAPALLO
|GE
|20.000,00
|S
|130035
|Fabro
|TR
|20.000,00
|L
|390343
|ARTENA
|RM
|20.000,00
|I
|397712
|ORBASSANO
|TO
|20.000,00
|D
|284337
|CERIALE
|SV
|20.000,00
|D
|007562
|SAN GIOVANNI ILARIONE
|VR
|20.000,00
|O
|054744
|MIRANDOLA
|MO
|20.000,00
|F
|038719
|GIOIOSA MAREA
|ME
|20.000,00
|O
|209513
|MILANO
|MI
|20.000,00
|T
|050794
|VEGGIANO
|PD
|20.000,00
|L
|133093
|Roma
|RM
|20.000,00
|E
|184779
|Castel San Pietro Terme
|BO
|20.000,00
|O
|347724
|BRUGNATO
|SP
|20.000,00
|A
|099940
|POMEZIA
|RM
|20.000,00
|N
|140942
|Roma
|RM
|20.000,00
|Q
|340409
|GRAGNANO
|NA
|20.000,00
|U
|285126
|ISOLA DEL LIRI
|FR
|20.000,00
|V
|145151
|NUMANA
|AN
|20.000,00
|F
|129538
|Modugno
|BA
|20.000,00
|T
|259699
|TAINO
|VA
|20.000,00
|C
|175266
|Iseo
|BS
|20.000,00
|G
|011900
|VENEZIA
|VE
|20.000,00
|C
|187813
|Roma
|RM
|20.000,00
|R
|481321
|FONTE NUOVA
|RM
|20.000,00
|P
|221793
|ROMA
|RM
|20.000,00
|F
|022379
|TARSIA
|CS
|20.000,00
|O
|252988
|SAVIGNANO SUL RUBICONE
|FC
|20.000,00
|B
|417083
|GENOVA
|GE
|20.000,00
|Q
|474963
|PRATO
|PO
|20.000,00
|T
|105272
|San Vitaliano
|NA
|20.000,00
|P
|286138
|LIVORNO
|LI
|20.000,00
|Q
|280839
|MARCIANISE
|CE
|20.000,00
|R
|137018
|Roma
|RM
|20.000,00
|R
|024986
|POTENZA
|PZ
|20.000,00
|P
|230883
|SALA CONSILINA
|SA
|20.000,00
|N
|352908
|CHATILLON
|AO
|20.000,00
|D
|004044
|MARTIGNACCO
|UD
|20.000,00
|M
|086488
|GALLICANO NEL LAZIO
|RM
|20.000,00
|U
|482325
|FERENTINO
|FR
|20.000,00
|C
|189316
|Roma
|RM
|20.000,00
|O
|001357
|TIVOLI
|RM
|20.000,00
|T
|103398
|Roma
|RM
|20.000,00
|C
|039811
|ROMA
|RM
|20.000,00
|L
|467975
|MONTESANO SULLA MARCELLANA
|SA
|20.000,00
|U
|335141
|VITERBO
|VT
|20.000,00
|M
|491636
|LIMBIATE
|MB
|20.000,00
|U
|121289
|Roma
|RM
|20.000,00
|L
|307590
|NAPOLI
|NA
|20.000,00
|F
|051382
|VILLACIDRO
|SU
|20.000,00
|R
|029869
|ROMA
|RM
|20.000,00
|B
|300902
|SAN GREGORIO MATESE
|CE
|20.000,00
|T
|209780
|MAZZANO
|BS
|20.000,00
|T
|491291
|CORIGLIANO ROSSANO
|CS
|20.000,00
|G
|432952
|BRESCIA
|BS
|20.000,00
|C
|192870
|Roma
|RM
|20.000,00
|V
|342725
|CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
|AR
|20.000,00
|R
|380341
|ANAGNI
|FR
|20.000,00
|AA
|378493
|ONLINE
|
|20.000,00
|F
|264400
|ALIFE
|CE
|20.000,00
|G
|056308
|CARAVAGGIO
|BG
|20.000,00
|C
|244384
|MOSCIANO SANT’ ANGELO
|TE
|20.000,00
|Q
|133568
|Conegliano
|TV
|20.000,00
|D
|335754
|FORMIGINE
|MO
|20.000,00
|C
|191337
|ROMA
|RM
|20.000,00
|U
|404738
|MESSINA
|ME
|20.000,00
|O
|308074
|LIVORNO
|LI
|20.000,00
|G
|172079
|Roma
|RM
|20.000,00
|Q
|159289
|REGGELLO
|FI
|20.000,00
|Q
|200159
|CIVITELLA D’AGLIANO
|VT
|20.000,00
|B
|489440
|TRIESTE
|TS
|20.000,00
|D
|475979
|ANGRI
|SA
|20.000,00
|M
|268445
|RIZZICONI
|RC
|20.000,00
|A
|484127
|SAVONA
|SV
|20.000,00
|U
|277736
|CAIVANO
|NA
|20.000,00
|U
|290230
|ROMA
|RM
|20.000,00
|P
|020031
|SOVERATO
|CZ
|20.000,00
|L
|462145
|VILLESSE
|GO
|20.000,00
|C
|433551
|TAORMINA
|ME
|20.000,00
|P
|414273
|GAETA
|LT
|20.000,00
|N
|310054
|CAGLIARI
|CA
|20.000,00
|R
|343286
|RIVALTA DI TORINO
|TO
|20.000,00
|U
|486455
|MONTIGNOSO
|MS
|20.000,00
|G
|149349
|Roma
|RM
|20.000,00
|C
|312266
|GENOVA
|GE
|20.000,00
|C
|498889
|PIETRASANTA
|LU
|20.000,00
|N
|155198
|Chieti
|CH
|20.000,00
|S
|294818
|TORINO
|TO
|20.000,00
|L
|371060
|TORINO
|TO
|20.000,00
|Q
|492234
|BASSANO DEL GRAPPA
|VI
|20.000,00
|P
|392591
|BOLOGNA
|BO
|20.000,00
|A
|437119
|GALLIPOLI
|LE
|20.000,00
|C
|285823
|PALMANOVA
|UD
|20.000,00
|M
|230724
|JESOLO
|VE
|20.000,00
|B
|197000
|ROMA
|RM
|20.000,00
|T
|048864
|DESENZANO DEL GARDA
|BS
|20.000,00
|A
|241963
|SAN ZENONE AL LAMBRO
|MI
|20.000,00
|G
|086958
|ROMA
|RM
|20.000,00
|I
|142272
|Sesto Fiorentino
|FI
|20.000,00
|A
|382183
|CASTEL MAGGIORE
|BO
|20.000,00
|R
|310637
|VIMERCATE
|MB
|20.000,00
|S
|472066
|LUCIGNANO
|AR
|20.000,00
|P
|482936
|TORRE PELLICE
|TO
|20.000,00
|T
|488461
|GIULIANOVA
|TE
|20.000,00
|C
|167706
|Gonars
|UD
|20.000,00
|L
|306170
|CATANZARO
|CZ
|20.000,00
|C
|366465
|PORDENONE
|PN
|20.000,00
|L
|444286
|TORINO
|TO
|20.000,00
|F
|253844
|DOLO
|VE
|20.000,00
|D
|271564
|SALA CONSILINA
|SA
|20.000,00
|E
|273527
|ROMA
|RM
|20.000,00
|Q
|045872
|CINGOLI
|MC
|20.000,00
|B
|243922
|SARTEANO
|SI
|20.000,00
|D
|113976
|Roma
|RM
|20.000,00
|G
|254759
|LECCE
|LE
|20.000,00
|T
|246252
|FIRENZE
|FI
|20.000,00
|E
|184497
|Teano
|CE
|20.000,00
|B
|324560
|LA MADDALENA
|SS
|20.000,00
|L
|004685
|LUGO
|RA
|20.000,00
|F
|047063
|SAVONA
|SV
|20.000,00
|AA
|317629
|ONLINE
|
|20.000,00
|D
|137375
|Vignate
|MI
|20.000,00
|C
|190810
|ROMA
|RM
|20.000,00
|O
|321285
|GEMONA DEL FRIULI
|UD
|20.000,00
|M
|236176
|BAGNO A RIPOLI
|FI
|20.000,00
|E
|098608
|TOLFA
|RM
|20.000,00
|T
|463313
|ORICOLA
|AQ
|20.000,00
|D
|096763
|RUOTI
|PZ
|20.000,00
|N
|039509
|CAGLIARI
|CA
|20.000,00
|O
|471371
|PIANO DI SORRENTO
|NA
|20.000,00
|S
|212037
|CATANIA
|CT
|20.000,00
|C
|308691
|VALLATA
|AV
|20.000,00
|I
|302163
|SIRACUSA
|SR
|20.000,00
|A
|336852
|PADOVA
|PD
|20.000,00
|L
|287418
|ROMA
|RM
|20.000,00
|T
|431412
|ROMA
|RM
|20.000,00
|L
|049352
|SAN SALVATORE TELESINO
|BN
|20.000,00
|U
|077847
|PRIZZI
|PA
|20.000,00
|I
|311395
|ANGRI
|SA
|20.000,00
|B
|382220
|AOSTA
|AO
|20.000,00
|G
|351469
|LUCCA
|LU
|20.000,00
|M
|003082
|MILAZZO
|ME
|20.000,00
|L
|312092
|RIVOLI
|TO
|20.000,00
|I
|095731
|PADERNO DUGNANO
|MI
|20.000,00
|R
|236630
|CESA
|CE
|20.000,00
|V
|216212
|SEZZE
|LT
|20.000,00
|S
|355283
|MANTOVA
|MN
|20.000,00
|A
|403172
|POMEZIA
|RM
|20.000,00
|Z
|483397
|MORRO D’ORO
|TE
|20.000,00
|C
|329828
|SOMMACAMPAGNA
|VR
|20.000,00
|U
|358618
|ANTRODOCO
|RI
|20.000,00
|V
|307045
|CASTEL GOFFREDO
|MN
|20.000,00
|Z
|218184
|POGGIOFIORITO
|CH
|20.000,00
|B
|221743
|CATANIA
|CT
|20.000,00
|Z
|330530
|PADERNO DUGNANO
|MI
|20.000,00
|A
|471151
|MIRABELLA ECLANO
|AV
|20.000,00
|G
|158475
|PADERNO DUGNANO
|MI
|20.000,00
|U
|304756
|SALA CONSILINA
|SA
|20.000,00
|AA
|261588
|ONLINE
|
|20.000,00
|O
|038082
|GIOIA DEL COLLE
|BA
|20.000,00
|D
|005209
|SAN ZENO NAVIGLIO
|BS
|20.000,00
|G
|018741
|CALCINATO
|BS
|20.000,00
|S
|126562
|Roma
|RM
|20.000,00
|V
|486619
|GUIDONIA MONTECELIO
|RM
|20.000,00
|L
|439226
|FORMIGINE
|MO
|20.000,00
|F
|139871
|Gonars
|UD
|20.000,00
|C
|274898
|PARTINICO
|PA
|20.000,00
|I
|427451
|FOLIGNO
|PG
|20.000,00
|L
|284333
|TAGGIA
|IM
|20.000,00
|O
|451758
|NAPOLI
|NA
|20.000,00
|A
|430326
|FAICCHIO
|BN
|20.000,00
|L
|318846
|CERIGNOLA
|FG
|20.000,00
|Q
|485895
|TERNI
|TR
|20.000,00
|P
|106297
|Roma
|RM
|20.000,00
|N
|436646
|LAINATE
|MI
|20.000,00
|B
|212706
|VIESTE
|FG
|20.000,00
|R
|068972
|MASSA
|MS
|20.000,00
|N
|409756
|ALESSANDRIA
|AL
|20.000,00
|L
|088653
|ROMA
|RM
|20.000,00
|R
|362954
|VALLECROSIA
|IM
|20.000,00
|P
|109516
|Roma
|RM
|20.000,00
|R
|038547
|MORRO D’ORO
|TE
|20.000,00
|A
|008063
|MERANO
|BZ
|20.000,00