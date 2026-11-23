Facebook e Instagram saranno attivi dal 25 novembre. L'obiettivo è offrire a lavoratrici e lavoratori un canale diretto e riservato per chiedere informazioni e supporto in caso di discriminazioni sul posto di lavoro

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Un nuovo canale per avvicinare lavoratrici e lavoratori, rendere più accessibili i servizi di tutela e contrastare le discriminazioni nel mondo del lavoro. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre mercoledì 25 novembre 2026, l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Lecco inaugura le proprie pagine istituzionali Facebook e Instagram.

La novità più significativa sarà l’attivazione di uno sportello virtuale anonimo, attraverso il quale sarà possibile chiedere informazioni, ricevere orientamento e avviare un primo confronto riservato con la Consigliera di Parità, nel rispetto della riservatezza.

La Consigliera di Parità di Lecco sbarca sui social: arriva anche lo sportello virtuale anonimo

L’iniziativa, promossa dalla Consigliera di Parità Marianna Ciambrone, punta a raggiungere in modo più capillare chi subisce discriminazioni sul posto di lavoro, offrendo un punto di accesso immediato alle possibilità di assistenza e tutela garantite gratuitamente dall’Ufficio.

Le nuove pagine non avranno soltanto una funzione di comunicazione istituzionale, ma diventeranno uno spazio di informazione e sensibilizzazione sui temi della parità nel mondo del lavoro. Saranno pubblicati aggiornamenti normativi, approfondimenti sulla conciliazione tra vita e lavoro, esempi di casi affrontati dall’Ufficio in forma anonima, sentenze e orientamenti giurisprudenziali, oltre a informazioni su iniziative ed eventi organizzati sul territorio.

Spazio anche alle buone pratiche aziendali in materia di welfare, inclusione, parità retributiva e certificazione della parità di genere. L’intento è costruire un punto di riferimento per lavoratrici, lavoratori, imprese e realtà del territorio.

Il progetto si avvale della collaborazione di una rete di soggetti provinciali che contribuiranno non soltanto a diffondere i contenuti, ma anche a proporre spunti e materiali informativi. A sostenerlo sono l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco, il Comitato pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Lecco, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, la Camera di Commercio, Confartigianato Imprese Lecco e il Movimento Donne Impresa di Confartigianato.

I canali saranno operativi da mercoledì 25 novembre. Entrambi avranno il nome consigliera_parita_lecco: su Facebook e Instagram.