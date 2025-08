La Comunità Energetica di Lecco festeggia un anno e accoglie cinque nuovi Comuni soci

Rinnovabile e Solidale

Valmadrera, Oggiono, Galbiate, Costamasnaga e Rogeno entrano nella rete

La Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di Lecco (CERS Lecco ETS), dopo aver celebrato il suo primo anno di attività a giugno, prosegue il suo percorso di crescita annunciando l’ingresso ufficiale di cinque nuovi Comuni soci: Valmadrera, Oggiono, Galbiate, Costamasnaga e Rogeno.

Le amministrazioni hanno deliberato l’adesione alla comunità nelle scorse settimane, confermando la fiducia in un progetto che punta a rafforzare la produzione e lo scambio di energia rinnovabile su scala territoriale.

Grazie a questa adesione, gli edifici pubblici dei nuovi Comuni, insieme ad enti e imprese già coinvolti nella rete, potranno beneficiare degli incentivi legati all’autoproduzione e condivisione di energia. Un’opportunità concreta anche per chi installerà impianti fotovoltaici nei prossimi mesi, grazie al supporto dei fondi PNRR che coprono fino al 40% dell’investimento iniziale a fondo perduto. “Siamo molto soddisfatti di questo ampliamento – commenta Silvia Negri, presidente di CERS Lecco ETS – che rappresenta un passo atteso e significativo per tutta la rete. La nostra comunità è una risorsa concreta per il territorio, capace di coinvolgere imprese ed enti pubblici in un percorso virtuoso verso la transizione energetica.”

A sottolineare l’unicità del modello lecchese è anche l’assessora Renata Zuffi: “Non tutte le CER sono uguali. Il nostro modello è nato dal basso, senza partnership ingombranti, e valorizza la ricaduta collettiva sul territorio. La 'S' finale di CERS non è casuale: solidale significa investire gli incentivi in progetti condivisi e utili alla comunità.”

L’espansione non si ferma qui: nuovi ingressi sono attesi per settembre, quando verranno organizzati eventi aperti per far conoscere meglio il progetto e favorire l’adesione di ulteriori soggetti pubblici e privati.

CERS Lecco ETS conferma così la sua missione: costruire un modello di energia condivisa, sostenibile e inclusiva, capace di coniugare efficienza, risparmio e impatto sociale.