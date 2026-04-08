Quattro appuntamenti nel weekend dell’11-12 e 18-19 aprile per informare e sensibilizzare i cittadini

La Cellula Coscioni Lecco sarà protagonista di quattro eventi pubblici nel territorio lecchese nel weekend dell’11-12 e del 18-19 aprile 2026, in occasione della mobilitazione nazionale promossa dall’Associazione Luca Coscioni, che porta in oltre 100 città italiane tavoli informativi e momenti di confronto per difendere i diritti sul fine vita conquistati grazie alla sentenza della Corte Costituzionale nel caso Cappato/DJ Fabo.

Si tratta di una presenza necessaria e urgente: questo mese il Senato esaminerà una proposta di legge presentata dal Governo sul tema del fine vita che, se approvata, cancellerebbe i diritti riconosciuti dalla Corte Costituzionale e restringerebbe drasticamente i criteri di accesso all’aiuto medico alla morte volontaria.

La Cellula Coscioni Lecco scende in piazza per i diritti sul fine vita

Nel territorio lecchese, la Cellula Coscioni sarà presente con quattro appuntamenti:

Sabato 11 aprile a Lecco (Piazza Garibaldi, dalle ore 15 alle 18)

(Piazza Garibaldi, dalle ore 15 alle 18) Domenica 12 aprile a Valmadrera (Via Manzoni, dalle ore 9 alle 12:30)

(Via Manzoni, dalle ore 9 alle 12:30) Sabato 18 aprile a Lecco (Piazza XX Settembre, dalle ore 9 alle 12:30)

(Piazza XX Settembre, dalle ore 9 alle 12:30) Domenica 19 aprile a Merate (Piazza Prinetti, dalle ore 9 alle 12:30)

Ai banchetti sarà inoltre possibile ricevere informazioni sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), in merito alle quali la Cellula Coscioni Lecco è da sempre attiva con un monitoraggio dei depositi e con uno sportello gratuito di assistenza alla compilazione (attivabile chiedendo un appuntamento a: cellulalecco@associazionelucacoscioni.it).

Essere in piazza in queste settimane non è solo un gesto simbolico, ma un atto concreto per ricordare ai cittadini che esistono diritti già riconosciuti che rischiano di essere cancellati e per informare chi ancora non sa che può esercitarli oggi.