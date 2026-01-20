Job Day e opportunità di lavoro 2026: la Provincia di Lecco al fianco di imprese e giovani

Oltre ai servizi erogati dai Centri per l’impiego e dal Collocamento mirato, anche per il 2026 la Provincia di Lecco proporrà un intenso programma di iniziative finalizzate a far conoscere le opportunità occupazionali offerte dal mercato del lavoro lecchese, facilitando l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.

Sulla scia dell’apprezzamento riscosso per i Job Day organizzati nel 2024 e 2025, al quale hanno partecipato circa 200 aziende e operatori accreditati al lavoro e circa 2.280 persone alla ricerca di lavoro, i Centri per l’impiego di Lecco e Merate stanno calendarizzando 10 iniziative per il 2026.

La definizione degli eventi tiene in considerazione le varie esigenze territoriali, cercando di coprire il più possibile le aree che compongono la Provincia di Lecco, ciascuna caratterizzata da peculiarità economiche e sociali.

Sarà riproposto il Job Day sulla Pubblica Amministrazione, realizzato per la prima volta nel settembre 2025 e al quale hanno preso parte 35 enti pubblici, che ha suscitato grande interesse soprattutto tra i giovani interessati a conoscere le opportunità di inserimento e carriera all’interno degli enti pubblici e delle forze armate.

Inoltre, in continuità con i numerosi progetti realizzati negli anni passati per supportare i giovani nei percorsi formativi, di orientamento e di inserimento sociale e lavorativo, la Provincia di Lecco, per agevolare la delicata fase della transizione scuola-lavoro, nel 2026 realizzerà un videopodcast dedicato a giovani e studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Il progetto avrà come obiettivo principale la diffusione di contenuti audio e video per promuovere l’orientamento professionale e la consapevolezza delle competenze richieste dal mercato del lavoro.

Le iniziative della Provincia si innestano in un territorio dove la cultura del lavoro è radicata e diffusa, favorita da una sana interazione tra enti pubblici e privati, servizi territoriali, associazioni d’impresa, sindacati, agenzie per il lavoro ed enti di formazione.

Tuttavia, permangono rilevanti problemi come la difficoltà di reperimento di competenze tecniche e specialistiche da parte del sistema delle imprese, come evidenziato in tutte le analisi realizzate dall’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro e dalle indagini previsionali Excelsior – Unioncamere, da ultima quella riferita allo scorso mese di dicembre.

“Nel nostro territorio la maggioranza dei datori di lavoro ha capito l’importanza di investire sui propri dipendenti e collaboratori – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini – Si nota anche maggior attenzione verso i giovani, che entrano nel mondo del lavoro con nuove priorità di valori e bisogni diversi dai lavoratori più vecchi. Con l’allungamento dei percorsi lavorativi bisogna riuscire a far collaborare persone di generazioni molto diverse tra loro, favorendo il reciproco trasferimento di competenze. Le iniziative che stiamo portando avanti, come i Job Day, servono anche a favorire l’incontro e la reciproca conoscenza tra imprese e lavoratori alla ricerca di nuove opportunità professionali, poiché le risorse umane rappresentano l’asset più importante di ogni attività economica”.