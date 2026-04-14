Nella mattinata di sabato 11 aprile 2026, la Provincia di Lecco ha organizzato al Centro Studi Pariniani di Bosisio Parini la seconda edizione del Job Day Bosisio Parini, confermando il proprio ruolo di riferimento per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio.

Oltre 200 partecipanti hanno potuto confrontarsi con 13 realtà del territorio che operano in diversi settori e con gli operatori accreditati al lavoro. Un risultato particolarmente significativo, favorito anche dalla scelta strategica di programmare l’evento nella giornata di sabato: una decisione che ha consentito una più ampia partecipazione, agevolando soprattutto i cittadini già occupati e le famiglie.

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Job Day Bosisio Parini: grande partecipazione per la seconda edizione

Erano presenti: Associazione La Nostra Famiglia, Autoservizi Cattaneo, Biokosmes srl, Emmeti srl, Fondazione Enaip, Growermetal spa, Larius Scarl, Livio Impianti srl, Novacart spa, Randstad Italia spa, Supersamastore, Trafileria A. Mauri e Figli spa, Umana. Erano, inoltre, presenti gli operatori dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato della Provincia di Lecco.

Nel corso della mattinata hanno visitato gli stand e incontrato espositori e partecipanti il Sindaco di Bosisio Parini Paolo Gilardi, l’Assessore al Turismo, Attività produttive, Lavoro e Tempo libero di Bosisio Parini Elena Riva, il Consigliere provinciale delegato al Centro impiego Antonio Leonardo Pasquini e la Dirigente della Direzione organizzativa VI Lavoro e Centri per l’impiego Cristina Pagano.

Particolarmente apprezzato il workshop interattivo IO E L’AI: il tuo alleato digitale per conquistare il lavoro che meriti, novità dell’edizione 2026, che ha registrato un’elevata partecipazione. L’incontro, realizzato dagli operatori del Centro per l’impiego della Provincia di Lecco, ha offerto strumenti concreti per l’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale nella redazione del CV e nella personalizzazione delle candidature. Visto l’interesse riscontrato è stata programmata, nel corso della mattinata, una replica dell’incontro, così da ampliarne l’accesso.

Tra gli elementi di innovazione, grande riscontro ha ottenuto anche il nuovo sportello CV Point, che ha fornito ai partecipanti consulenze gratuite e personalizzate per la stesura e il miglioramento del curriculum vitae, a cura degli esperti dei Centri per l’impiego.

L’edizione 2026 del Job Day Bosisio Parini si è confermata un’importante occasione di incontro e crescita per il territorio.

In particolare, la scelta di svolgere l’evento nella giornata di sabato si è rivelata vincente, come dimostrano l’elevata affluenza e il positivo riscontro da parte di aziende, istituzioni e cittadini, ponendo le basi per un ulteriore sviluppo delle prossime iniziative.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

Si è trattato del primo Job Day dell’anno, inserito in un calendario che, nel 2026, prevede complessivamente 10 appuntamenti, quattro in più rispetto al 2025, con l’obiettivo di rispondere alle richieste dei territori e favorire il più possibile la partecipazione dei cittadini attraverso servizi di prossimità. Il prossimo evento si terrà mercoledì 29 aprile alla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera a Barzio, con la terza edizione del Job Day area Valsassina.