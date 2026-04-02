Da sempre, il forte legame con i territori in cui opera distingue Iperal. Proprio per rafforzare questa connessione è nata, ormai otto anni fa, l’iniziativa “La Spesa che fa bene”. In occasione del suo 40° anniversario, il Gruppo valtellinese, insieme alla Fondazione AG&B Tirelli, lancia la nuova edizione di Iperal per il sociale, mettendo a disposizione 350.000 euro per sostenere le associazioni di volontariato locali.

Iperal e Fondazione AG&B Tirelli: 350.000 euro per sostenere il volontariato locale



Quest’anno l’iniziativa si è aperta a tutte le associazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore operanti in prossimità dei punti vendita Iperal, che hanno presentato la domanda di iscrizione entro lo scorso 15 febbraio, senza la preselezione preliminare da parte di Iperal. Le 50 associazioni più votate per ogni area riceveranno un contributo economico che varierà da 500 a 8.000 euro, in base ai cuori raccolti. L’iniziativa, molto attesa, coinvolge clienti e associazioni, rafforzando il legame tra comunità, cittadini e realtà locali. Dal 8 aprile al 10 maggio 2026, ogni cliente Iperal potrà contribuire al progetto: ad ogni 10 euro di spesa sulla carta fedeltà CartAmica riceverà un “cuore” Iperal per il sociale. I possessori di CartAmica Oro vedranno raddoppiare i cuori. Fino al 17 maggio, sarà possibile assegnare i propri cuori all’associazione preferita, direttamente in cassa o comodamente tramite l’App Iperal.

Il contributo sarà distribuito nelle cinque aree coinvolte: Valtellina e Alto Lario, Lecco e Como, Milano e Brianza, Valcamonica e Valseriana e Bergamo.

“Quest’anno a concorrere saranno oltre 520 organizzazioni di volontariato – spiega Alessandro Pizzen, responsabile comunicazione del Gruppo Iperal – ciascuna con un progetto meritevole, dai servizi sociali e sanitari, all’educazione e alla formazione, fino alla tutela dell’ambiente e degli animali. In base alle preferenze espresse dai clienti, i 50 progetti più votati per area riceveranno un concreto supporto economico”.

La Fondazione AG&B Tirelli conferma il proprio impegno nel sostenere le comunità locali – aggiunge il rappresentante della Fondazione – sottolineando quanto sia importante trasformare la generosità dei cittadini in azioni tangibili per chi lavora quotidianamente sul territorio.

Gli elenchi completi delle associazioni partecipanti e i risultati aggiornati in tempo reale saranno disponibili sul sito www.iperal.it. Ogni cliente potrà così scegliere liberamente quale associazione sostenere, trasformando la propria spesa in un gesto concreto di solidarietà.