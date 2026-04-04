Raccolta fondi fino a 100mila euro per favorire autonomia e inclusione di 250 donne straniere

Intesa Sanpaolo si schiera a fianco del progetto “N.O.O.R. – Una luce per le donne migranti” promosso dall’associazione di Lecco Les Cultures – Laboratorio di cultura internazionale APS, nell’ambito del programma Formula, dedicato a sostenibilità, inclusione sociale e accesso al lavoro per persone in difficoltà.

Selezionata dalla banca attraverso la Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con CESVI, l’iniziativa mira a supportare 250 donne migranti residenti nella provincia di Lecco offrendo percorsi di orientamento, formazione e integrazione.

Intesa Sanpaolo sostiene “N.O.O.R.” per l’integrazione delle donne migranti a Lecco

Chiunque può contribuire alla raccolta fondi fino al 30 aprile 2026sulla piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo For Funding. La banca stessa partecipa con un contributo di 2 euro per molti dei prodotti acquistati online dai clienti, sostenendo così l’obiettivo dei 100mila euro.

Il progetto interesserà i comuni di Calolziocorte, Olginate, Malgrate, Monte Marenzo e Primaluna, aree con una significativa presenza di cittadini stranieri. Le risorse raccolte serviranno a creare spazi di incontro, percorsi di empowerment, formazione linguistica e professionale, coinvolgendo anche 80 famiglie e circa 150 bambini.

Maria Grazia Zanetti, vicepresidente di Les Cultures, sottolinea: “Le donne migranti rappresentano un elemento fondamentale per il tessuto sociale locale. La costruzione di punti di riferimento territoriali è essenziale affinché le reti sociali diventino strumenti concreti di mutuo aiuto e di opportunità lavorative e formative.”

Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo, aggiunge: “Sostenere l’Associazione Les Cultures significa creare nuove opportunità di integrazione e autonomia, rafforzando la comunità locale e favorendo partecipazione e inclusione. Con il Programma Formula promuoviamo una solidarietà concreta che ha già sostenuto oltre 50 iniziative in Lombardia con più di 5 milioni di euro.”

Il progetto si inserisce nel più ampio impegno del Gruppo guidato da Carlo Messina, volto a ridurre i divari sociali e a sostenere la crescita del Paese, secondo quanto previsto dal Piano di impresa 2018.

Formula, lanciato da Intesa Sanpaolo nell’aprile 2021, è un programma che consente di attivare iniziative a livello nazionale su tematiche Green, Social e Job. Grazie al supporto di CESVI, ogni progetto viene selezionato, monitorato e accompagnato per garantire un impatto concreto sulle comunità locali.