L’intelligenza artificiale rappresenta senza dubbio la principale sfida di questi anni. L’approccio migliore è quello di conoscere le potenzialità e suoi molteplici campi di azione, in modo da poterla utilizzare in modo consapevole ed efficace. Da questa visione concreta e pragmatica sull’AI nasce la doppia proposta formativa ideata dal Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco.

Intelligenza artificiale: doppia proposta formativa in Confcommercio Lecco

Il primo corso, “Intelligenza artificiale per le attività commerciali: come risparmiare tempo e vendere al meglio” è in calendario lunedì 16 e 23 marzo dalle ore 14 alle ore 18. Le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 6 marzo; è previsto un rimborso pari al 100% della quota per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo. L’obiettivo per i partecipanti è quello di scoprire come l’AI possa essere uno strumento concreto per lavorare meglio in meno tempo e con più risultati, offrendo un supporto concreto per la propria attività: dalla creazione di contenuti alle promozioni, dalla gestione dei clienti alle automazioni intelligenti.

L’idea è quella di proporre strumenti semplici e immediati per scrivere post, generare immagini, preparare messaggi personalizzati e creare un vero e proprio assistente digitale, che aiuti il commerciante a rendere il proprio negozio più efficiente e competitivo. Il programma è il seguente: le attività che l’AI può svolgere per un negozio (mappa delle 10 funzioni principali); scrittura assistita (post, promo, schede prodotto, messaggi WhatsApp); creazione di contenuti personalizzati con AI; generazione base di immagini e grafiche; automazioni intelligenti semplici (email base, follow-up di cortesia, compleanni); customer care con AI (risposte frequenti, assistenza pre-acquisto); KPI del risparmio di tempo (come misurare l’impatto); creare il proprio “assistente AI” per l’attività (linee guida e configurazione base).

Il secondo corso, “Impara e gioca con ChatGPT e altre AI” è in programma giovedì 19 e 26 marzo dalle ore 16 alle ore 18. In questo caso le iscrizioni vanno effettuate entro martedì 10 marzo; è previsto un rimborso pari all’80% della quota per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo. Il corso di intelligenza artificiale per ragazzi dagli 11 ai 13 anni è pensato per avvicinare i più giovani al mondo dell’AI in modo semplice, divertente e consapevole. Non si tratta solo di un’introduzione alla tecnologia, ma di un vero e proprio percorso educativo che aiuta a sviluppare curiosità, creatività e competenze digitali utili per il futuro.

Un’opportunità unica per avvicinarsi a una tecnologia sempre più presente nella vita quotidiana, imparando a usarla con entusiasmo, intelligenza e spirito critico, in un ambiente educativo stimolante e guidato. Il programma delle 4 ore di corse è il seguente: introduzione all’Intelligenza Artificiale (cos’è, vantaggi e limiti, l’importanza di non condividere informazioni personali, le differenze rispetto ad un motore di ricerca); ChatGPT come assistente scolastico (le funzionalità per migliorare le capacità di

apprendimento; come fare ricerche per i compiti di scuola in modo critico, validazione e verifica delle fonti; esercizi pratici); gioca con ChatGPT E Claude (crea enigmi, storie, giochi personalizzati e interattivi); utilizzare l’AI in modo consapevole e responsabile (come ottenere e usare le informazioni che ci servono per raggiungere i nostri obiettivi).

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 6 marzo per il corso rivolto alle attività commerciali ed entro il 10 marzo per quello destinato ai ragazzi) contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911. Per quanto riguarda il rimborso degli iscritti agli Enti Bilaterali, si ricorda che da quest’anno i benefici sono stati estesi e sono a disposizione dei titolari, dei dipendenti e dei loro figli.