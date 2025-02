L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha indetto una selezione per il reclutamento di cinquanta medici specialisti da inserire nel proprio organico per svolgere attività medico-legali in diverse sedi della Lombardia, esclusa Milano. In particolare, nel territorio di Lecco sono disponibili quattro posti. L'incarico prevede l'assunzione a tempo determinato, con contratto di lavoro autonomo, e i medici selezionati saranno chiamati a svolgere prestazioni libero professionali per supportare le strutture territoriali dell'INPS nell'ambito delle proprie attività medico-legali.

Inps Lecco: 4 posti per medici specialisti

Il bando di selezione è stato pubblicato sul sito ufficiale dell'INPS, nella sezione "Avvisi, Bandi e Fatturazione/Reclutamenti - Selezioni Territoriali". È possibile scaricare il modulo di domanda direttamente dal sito per candidarsi. Gli interessati dovranno inviare la propria domanda, corredata di curriculum vitae aggiornato e copia di un documento di riconoscimento valido, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo indicato nel bando: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 6 marzo 2025.

Questa selezione riguarda medici specialisti in diverse branche, con l'obiettivo di potenziare il supporto medico-legale dell'INPS nelle sue attività istituzionali. I professionisti selezionati saranno coinvolti in incarichi che richiedono esperienza e competenza in ambito sanitario e previdenziale, con un'attenzione particolare alla valutazione medico-legale delle richieste e dei casi trattati dall'Istituto.

Gli interessati sono invitati a leggere attentamente il bando per conoscere i requisiti specifici e le modalità di candidatura. La selezione si prefigge di garantire l'efficienza e la qualità dei servizi resi dall'INPS, in particolare nell'ambito delle verifiche e delle valutazioni mediche legate alle pratiche di invalidità, pensioni e altre prestazioni previdenziali.