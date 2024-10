Si arricchisce il dibattito sulle infrastrutture lecchesi innescato dato dall'intervento del presidente di Confindustria Lecco Sondrio Marco Campanari al quale si è aggiunto anche il presidente di Ance Lecco Luca Fabi. A intervenire oggi, venerdì 11 ottobre (in una giornata che sul fronte delle infrastrutture e della viabilità è tragica a causa della chiusura del tunnel del San Martino a Lecco per allagamento, è il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

Infrastrutture: Gattinoni risponde a Confindustria

Gentile Presidente Campanari, caro Marco,

ho letto con attenzione il vostro comunicato “Infrastrutture: un territorio al limite della paralisi” e desidero prontamente raccogliere l’appello per un dialogo con le Istituzioni sui temi viabilistici e infrastrutturali.

Da Primo cittadino del Capoluogo lecchese, infatti, non posso che condividere quanto affermato circa la criticità del sistema infrastrutturale e della rete viaria del territorio, ormai insostenibile e, soprattutto, preoccupante in ottica dell’imperdibile appuntamento delle Olimpiadi 2026.

Già a fine 2022 avevamo consegnato al Ministro Salvini un dossier sulle opere indifferibili per il nostro territorio, frutto del lavoro del "Tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Lecco”, partendo da un dato di fatto non certo rassicurante: i documenti dimostravano che la nostra provincia fosse la settantaseiesima in Italia per rapporto tra tasse versate e infrastrutture.

Sono, pertanto, a comunicarTi la piena disponibilità mia e della mia Amministrazione a quell’invocato confronto puntuale e continuativo con il mondo produttivo e i suoi rappresentanti su tutti quei temi infrastrutturali fondamentali per il nostro territorio.

Per la Città di Lecco le priorità relative alla grande viabilità sono ormai note:

Quarto ponte – Raccordo di Pescate

Cantiere della Lecco-Bergamo

Attraversamento cittadino da omologare per il passaggio degli infiammabili

Collegamento ed efficienza del sistema ferroviario con Milano e l’aeroporto di Orio al Serio

Gestione del servizio di navigazione

Per quanto di nostra diretta competenza comunale, invece, siamo disponibili fin da subito a un confronto immediato e diretto su ogni aspetto che riguardi la mobilità cittadina.

Sono convinto che, come da voi auspicato, dal raffronto tra le diverse anime della nostra comunità e dalla sinergia territoriale possano nascere soluzioni che facciano il bene di tutti.

Con i più cordiali saluti,

Mauro Gattinoni

Sindaco di Lecco