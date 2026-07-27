Indice di sportività 2026, Lecco al 21° posto in Italia: prima per lo sport dei bambini e quarta per il valore sociale

La provincia di Lecco si conferma tra le realtà sportive più dinamiche d’Italia. Nell’Indice di sportività 2026 del Sole 24 Ore, il territorio lecchese conquista il 21° posto nella classifica generale nazionale con un punteggio complessivo di 420,8 punti.

Un risultato che segna una lieve flessione rispetto alla precedente edizione, quando Lecco aveva raggiunto il 20° posto nazionale. Un arretramento di una sola posizione che non cambia però il quadro complessivo: la provincia resta stabilmente nella parte alta della graduatoria italiana, grazie soprattutto ai risultati di eccellenza ottenuti nel rapporto tra sport e società e nella promozione dell’attività sportiva tra i più giovani.

La ricerca, pubblicata lunedì 27 luglio 2026, è stata curata da PTS e pubblicata dal Sole 24 Ore. L’indagine mette a confronto le province italiane attraverso 32 indicatori, suddivisi in quattro grandi aree: organizzazione e struttura del sistema sportivo, che comprende tesserati, impianti, eventi e investimenti; sport di squadra; discipline individuali; e il rapporto tra sport e società, con attenzione anche a bambini, donne e praticanti amatoriali.

A livello nazionale, la classifica generale vede in testa Milano, che conquista il primo posto grazie alla forza e alla completezza del proprio sistema sportivo. Alle sue spalle si piazzano Trento e Bolzano, confermando il ruolo di primo piano dei territori con una forte tradizione sportiva e una particolare attenzione alle discipline legate alla montagna.

Lecco prima in Italia per lo sport dei bambini

Il risultato più prestigioso per la provincia arriva nella categoria «Sport e Bambini», dove Lecco conquista il 1° posto nazionale con 1.000 punti, il massimo punteggio previsto.

Un primato che premia la capacità del territorio di promuovere lo sport tra le nuove generazioni, attraverso società sportive, attività dedicate ai più piccoli e percorsi capaci di unire crescita atletica, educazione e socializzazione.

Lo sport giovanile si conferma quindi uno dei principali punti di forza del Lecchese, dove la pratica sportiva viene interpretata anche come strumento educativo e di inclusione.

Sport e società: Lecco quarta in Italia

Altro risultato di grande rilievo riguarda la categoria «Sport e società», dove la provincia si piazza al 4° posto nazionale con 830,7 punti.

L’indicatore misura la capacità dello sport di generare valore sociale, attraverso partecipazione, associazionismo e coinvolgimento della comunità.

Il dato conferma il ruolo centrale delle numerose realtà sportive lecchesi, capaci di trasformare l’attività sportiva in un elemento di aggregazione, volontariato e costruzione di relazioni.

Sport individuali, Lecco al 17° posto: eccellenza negli sport dell’acqua e invernali

Tra i principali punti di forza del territorio ci sono gli sport individuali, settore nel quale Lecco raggiunge il 17° posto nazionale con 618,2 punti.

Un risultato legato anche alle caratteristiche naturali della provincia, tra lago e montagne, che favoriscono la pratica di numerose discipline.

Particolarmente positivo il dato degli sport dell’acqua, dove Lecco conquista il 7° posto in Italia con 427,6 punti. Un piazzamento che valorizza il rapporto storico del territorio con il lago e con le attività sportive legate all’ambiente acquatico.

Ottimo anche il risultato negli sport invernali, con il 7° posto nazionale e 294,7 punti, grazie alla vocazione montana della provincia e alla presenza di attività legate alla neve e alla montagna.

Per gli sport outdoor, invece, Lecco si colloca al 28° posto nazionale con 328,6 punti, confermando il ruolo delle discipline all’aria aperta, favorite da un territorio caratterizzato da sentieri, pareti rocciose e percorsi naturali.

Sport di squadra, bene il basket: più indietro calcio e volley

Negli sport di squadra, Lecco si posiziona al 41° posto nazionale con 148,4 punti.

Il quadro evidenzia risultati differenti tra le varie discipline. Il dato migliore arriva dal basket, dove la provincia conquista il 15° posto in Italia con 178,8 punti, confermando la presenza di un movimento solido e competitivo.

Il volley si colloca al 35° posto nazionale con 45,4 punti, mentre il calcio professionistico raggiunge il 42° posto con 56,8 punti.

Più distante dalle prime posizioni il dato relativo al calcio dilettantistico, che si piazza all’89° posto nazionale con 148,8 punti.

La fotografia restituisce quindi un sistema degli sport collettivi con alcune eccellenze, in particolare nella pallacanestro, ma anche con margini di crescita per rafforzare ulteriormente la presenza e la competitività delle discipline di squadra.

Strutture sportive ed eventi: la fotografia del territorio

Per quanto riguarda le strutture sportive, Lecco si colloca al 26° posto nazionale con 204,9 punti.

L’indicatore analizza la presenza e la qualità degli impianti dedicati alla pratica sportiva, un ambito nel quale il territorio mantiene una posizione significativa ma con possibilità di ulteriore crescita attraverso investimenti e valorizzazione delle strutture esistenti.

Nella categoria «Attrattività eventi sportivi», invece, la provincia raggiunge il 26° posto con 104,1 punti, confermando la capacità di ospitare manifestazioni sportive capaci di richiamare atleti, appassionati e visitatori.

Un ulteriore riconoscimento arriva dal rapporto con le Olimpiadi invernali 2026, dove Lecco conquista l’11° posto nazionale con 41,3 punti, grazie alla sua vocazione montana e alla presenza di attività sportive legate agli sport invernali.

Lo sport lecchese resta un patrimonio della comunità

Il quadro complessivo dell’Indice di sportività 2026 del Sole 24 Ore racconta una provincia dove lo sport rappresenta un elemento centrale della vita sociale.

Il 21° posto nazionale con 420,8 punti conferma il valore di un sistema costruito su società sportive, volontari, impianti, atleti e famiglie.

A trainare il risultato sono soprattutto due elementi: la capacità di coinvolgere i più giovani, testimoniata dal primo posto italiano nello sport dei bambini, e il ruolo sociale dello sport, premiato con il quarto posto nazionale.

Per Lecco, dunque, lo sport si conferma non soltanto competizione e risultati agonistici, ma anche educazione, inclusione, benessere e valorizzazione del territorio.