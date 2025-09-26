Quale scuola superiore scegliere? Una domanda che ogni anno coinvolge numerose famiglie e ragazzi di terza media. Per offrire strumenti concreti e supporto nella delicata fase di orientamento scolastico, sono stati organizzati incontri online gratuiti dedicati ai genitori, che si terranno in tre diverse date.

Incontri online per genitori: come accompagnare i figli nella scelta della scuola superiore

L’iniziativa è promossa dagli Ambiti Territoriali di Bellano e Lecco, dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, dall’Impresa Sociale Girasole, dal Consorzio Consolida, dall’Informagiovani di Lecco e dal progetto IANG – Insieme ai Nostri Giovani dei Comuni del Polo Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago).

Gli appuntamenti, condotti dalla pedagogista Cristina Crippa, offriranno informazioni e consigli pratici per aiutare le famiglie a sostenere i propri figli in una scelta consapevole, riducendo dubbi e incertezze. La tematica degli incontri sarà identica in tutte le date previste, così da garantire a tutti i partecipanti le stesse informazioni e opportunità di confronto.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione, disponibile sul sito www.livingland.info.

Date degli incontri:

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 20:30 – Iscrizione

Mercoledì 8 ottobre 2025, ore 20:30 – Iscrizione

Martedì 14 ottobre 2025, ore 20:30 – Iscrizione

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: s.gilardoni@mestierilombardia.it