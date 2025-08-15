Incidenti con animali, l'omissione di soccorso può diventare maltrattamento

Legge Brambilla

Un massimo di tre anni di reclusione e 45mila euro di multa qualora sia contestato il reato più grave, che può cagionare anche la morte

“Nel caso di animali vittime di incidenti sulla strada, dall’omissione di soccorso all’ipotesi di maltrattamento con esito mortale il passo è breve. Ma le sanzioni, in forza della legge Brambilla, molto più severe: fino a tre anni di reclusione e 45mila euro di multa”. Lo ricorda l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, autrice dell’omonima legge che è entrata in vigore lo scorso 1 luglio.

L'omissione di soccorso

“Gli incidenti stradali con vittime animali sono molti di più di quelli con vittime umane che hanno coinvolto animali, i soli rilevati dalle statistiche - spiega Michela Vittoria Brambilla - Spesso accusati di provocare incidenti stradali, ne sono per lo più vittime”. Su 173.364 incidenti con morti e feriti nel 2024, secondo Istat, l’Osservatorio Asaps (Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale) ne registra soltanto 199 che abbiano coinvolto animali, di cui 181 selvatici e 18 domestici. "Difficile dire di quante volte occorre moltiplicare questa cifra per avvicinarci alla realtà degli incidenti in cui gli stessi sono investiti senza morti o feriti umani, sicuramente molte. E in quanti casi rimane ferito e senza aiuto? Sicuramente molti".

Il reato di maltrattamento

Fin dal 2011 il Codice stradale punisce l’omissione di soccorso anche di animali “d'affezione, da reddito o protetti” e la sanzione amministrativa massima è di 1.691 euro se non si ferma chi è coinvolto nell’incidente. Brambilla sottolinea che che "in alcuni casi è possibile contestare il reato di maltrattamento per condotta omissiva che, per crudeltà e senza necessità, possa cagionare anche la morte, punito ben più pesantemente, sulla base della legge Brambilla, con un massimo di tre anni di reclusione e 45mila euro di multa, sempre abbinati", conclude l'onorevole.