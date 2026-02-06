Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Mario Scinetti, segretario generale provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia dopo l’incendio nella Galleria Monte Piazzo a Dorio.

Incendio in Monte Piazzo, Polizia: “La sicurezza non può essere affidata all’eccezionalità degli eventi”

Nella mattinata del 3 febbraio 2026, un mezzo pesante alimentato a GNL (gas naturale liquefatto) ha preso fuoco all’interno della galleria Monte Piazzo, carreggiata sud della SS 36 del Lago di Como, nel territorio di Dorio ,lungo una delle principali arterie di collegamento del Nord Italia e asse strategico in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano–Cortina 2026.L’incendio, con ogni probabilità originato dal surriscaldamento dell’impianto frenante in prossimità del serbatoio del combustibile, ha provocato lo sfiato di una valvola di sicurezza, determinando una situazione di gravissimo pericolo, con il rischio concreto di una deflagrazione all’interno del tunnel più lungo della SS 36.Le conseguenze di un’eventuale esplosione sarebbero state devastanti, sia in termini di vite umane sia per la tenuta di un’infrastruttura viaria fondamentale. Solo grazie al tempestivo, coraggioso e altamente professionale intervento della Polizia Stradale di Bellano si è evitato il peggio. Una collega ha immediatamente provveduto al blocco del traffico e all’allontanamento degli utenti, mentre l’Ispettore di Polizia Romano Borellini, con sprezzo del pericolo e grande senso di responsabilità, è intervenuto direttamente sul mezzo incendiato con due estintori, riuscendo a contenere il principio d’incendio e a raffreddare il serbatoio, mantenendo la situazione sotto controllo fino all’arrivo dei soccorsi. Fondamentale anche il rapido intervento dei Vigili del Fuoco di Bellano e Lecco, supportati da personale specializzato del nucleo NBCR, che hanno completato le operazioni di messa in sicurezza. L’evacuazione immediata della galleria e la sinergia tra gli operatori hanno scongiurato una possibile tragedia. Come organizzazione sindacale riteniamo doveroso esprimere il massimo plauso e riconoscimento ai colleghI della Polizia Stradale e al personale dei Vigili del Fuoco, che ancora una volta hanno dimostrato come la sicurezza dei cittadini poggi, troppo spesso, sul senso del dovere e sul sacrificio individuale degli operatori. Allo stesso tempo, non possiamo tacere le gravi criticità strutturali emerse anche in questa occasione: all’interno della galleria Monte Piazzo le comunicazioni radio risultano praticamente assenti, così come la copertura telefonica. Tali problematiche sono note da anni e più volte segnalate dalle organizzazioni sindacali nelle sedi competenti, senza che siano stati adottati interventi risolutivi. È inaccettabile che operatori chiamati a gestire emergenze di tale portata debbano farlo in condizioni di isolamento operativo, mettendo ulteriormente a rischio la propria incolumità. Il dispositivo straordinario predisposto in occasione delle Olimpiadi invernali ha certamente contribuito a evitare il peggio, ma la sicurezza non può essere affidata all’eccezionalità degli eventi: servono investimenti strutturali immediati e concreti. Ci auguriamo infine che l’operato esemplare dei colleghi intervenuti venga formalmente riconosciuto dalle autorità competenti, non solo come atto dovuto, ma come segnale di rispetto verso chi ogni giorno garantisce la sicurezza collettiva, spesso in condizioni operative non adeguate.

Segretario Generale Provinciale

Mario Scinetti