Grande, luminoso, accogliente. Un luogo in cui le persone entrano per migliorare il proprio futuro e per dare concretezza alla propria dignità attraverso il lavoro. Stiamo parlando del nuovo Centro per l’impiego di Lecco, inaugurato oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, al piano terra della sede della Provincia in corso Matteotti. Un progetto che ha visto la luce grazie a un importante finanziamento regionale. Il Pirellone ha investito due milioni di euro per l’attuazione del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’impiego, permettendo anche di ampliare l’organico del personale in servizio che, con una sessantina di nuovi ingressi, passerà a novanta operatori.

Inaugurato il nuovo Centro per l’Impiego di Lecco: lavoro e dignità al centro

A fare gli onori di casa è stata la numero uno di Villa Locatelli, Alessandra Hofmann: «Uno spazio come questo, con questi colori e ambienti, capace di trasmettere bellezza e accoglienza, può davvero fare bene a tutti noi. Tutto questo è certamente merito di Regione Lombardia, che ha finanziato l’intervento. Si tratta di un intervento importante, con un finanziamento di circa due milioni di euro. Ricordo che è stato uno dei primi progetti che ho iniziato a seguire quando sono diventata Presidente, alla fine del 2021. È davvero emozionante vedere un progetto nascere: vederlo prima su carta, poi finanziato, seguire i lavori e infine ammirarlo completato. Ma Regione Lombardia non si ferma qui. Nel 2023, insieme all’assessore Simona Tironi, abbiamo inaugurato il nuovo Centro per l’impiego di Merate. E c’è un ulteriore investimento, di circa un milione di euro, sul quale stiamo già lavorando, per riqualificare tutto il primo piano. I lavori si concluderanno a maggio 2026».

Orgogliosa del risultato raggiunto, proprio l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, ha ricordato che la Lombardia è l’unica Regione a livello nazionale ad aver scelto di delegare i servizi al lavoro alle Province: «E vedendo i risultati a Lecco, è stata una decisione vincente – ha detto, ringraziando la presidente Hofmann e augurandole buona fortuna in vista delle prossime elezioni – Siamo riusciti a mettere a terra e a rendere disponibili risorse importantissime per un piano di potenziamento che si è sviluppato su due binari. Ormai siamo finalmente al termine di questo grande progetto, che ha previsto investimenti significativi per potenziare le nostre strutture. È stato un grande lavoro di squadra. Ci siamo detti che volevamo riportare il lavoro al centro, cercando di non lasciare indietro nessuno. E per farlo, oltre a investire sulla sede, abbiamo investito sul personale».

Un potenziamento fondamentale per accompagnare ogni cittadino, dai più giovani a chi deve reinserirsi nel mercato del lavoro in età più avanzata.

«C’è un enorme impegno da parte della Regione e dell’Assessore nel mondo della formazione e del lavoro, con risultati significativi. È qui che si gioca la competitività della Lombardia. Non lasciare indietro nessuno è un principio di dignità, e questo è un riconoscimento che possiamo portare con orgoglio – ha sottolineato il sottosegretario regionale Mauro Piazza – Nei giorni scorsi abbiamo festeggiato il compleanno di una splendida “trentenne”: la nostra Provincia. Ci siamo chiesti in passato se questo ente fosse davvero utile: il settore dell’accompagnamento all’impiego testimonia di sì. Dietro questa struttura c’è una storia, e davanti a essa c’è un futuro promettente».

Dopo aver ringraziato con il cuore quanti hanno lavorato per portare a termine il progetto, il consigliere provinciale delegato Antonio Leonardo Pasquini ha osservato che, anche durante la cerimonia inaugurale, le persone continuavano a entrare al Centro per l’impiego: «Questa è la dimostrazione che il centro non si ferma mai, perché dobbiamo dare risposte a donne e uomini. Una struttura che non è autoreferenziale, ma si mette in rete con il territorio, perché il lavoro è al centro: il lavoro è dignità. L’abbiamo sempre detto: o una Provincia utile o niente, e quella di Lecco è utile».

Presente al taglio del nastro anche il prefetto di Lecco, Paolo Ponta: «La Provincia ha senso perché la Costituzione afferma il principio di sussidiarietà verticale. Qui, la Provincia non è l’ente inutile del mero “posto fisso”, ma applica concretamente quanto previsto dalla nostra Carta. In Italia, la Repubblica valorizza il lavoro perché ogni persona abbia la possibilità di contribuire in modo utile agli altri. In questo contesto, l’idea di accogliere la domanda e l’offerta di lavoro trova concreta realizzazione, rispondendo ai bisogni sia dei cittadini sia delle imprese».

I Centri per l’Impiego di Lecco e Merate, compreso il servizio di Collocamento mirato e fasce deboli di Lecco, sono aperti al pubblico con orari differenziati durante la settimana. Il lunedì e il mercoledì le sedi sono disponibili dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, mentre il martedì, giovedì e venerdì l’orario di apertura è dalle 9:00 alle 13:30. Per garantire un servizio più efficace e organizzato, l’accesso avviene generalmente su appuntamento.

Per quanto riguarda il Centro per l’Impiego di Lecco, situato in Corso Matteotti 3, è possibile contattare gli uffici telefonicamente ai numeri 0341 295448, 578 e 586, oppure via e-mail all’indirizzo centroimpiego.lecco@provincia.lecco.it. Per il Collocamento mirato e fasce deboli, che si trova al quarto piano dello stesso edificio, i contatti sono 0341 295532 e 533, con e-mail collocamento.obbligatorio@provincia.lecco.it.

Il Centro per l’Impiego di Merate, situato in Via Mameli 6/A, può essere contattato ai numeri 0341 295700 e 702 o tramite e-mail all’indirizzo centroimpiego.merate@provincia.lecco.it.