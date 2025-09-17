A Lecco, l’appuntamento è fissato alle 18 in Piazza Diaz, davanti al Comune, dove cittadini e lavoratori sono invitati a partecipare per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese.

Di fronte agli sviluppi recenti in Palestina, la CGIL ha indetto per venerdì 19 settembre una giornata di mobilitazione nazionale. In Lombardia è stato proclamato uno sciopero di 4 ore a fine turno in tutti i settori privati, con manifestazioni a livello provinciale. A Lecco, l’appuntamento è fissato alle 18 in Piazza Diaz, davanti al Comune, dove cittadini e lavoratori sono invitati a partecipare per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese.

In campo per la Palestina: sciopero, presidio e raccolta fondi a Lecco

Anche la CISL Monza e Brianza lancia un appello alla solidarietà: “Sostieni gli interventi umanitari a favore delle donne, degli uomini e dei bambini di Gaza, travolti da una crisi senza precedenti”. L’intero ricavato sarà destinato alla Croce Rossa Italiana.

Chi desidera contribuire può effettuare una donazione al seguente IBAN:

IBAN: IT73I0103003201000002918273

Intestato a: CISL – Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza

Causale: “Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza”

“La raccolta di fondi – sottolinea la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola – nasce dalla volontà di tradurre in azione concreta il nostro appello alla pace e alla giustizia. Ospedali e scuole bombardati, quartieri distrutti, migliaia di vittime innocenti, tra cui tantissimi bambini: la situazione nella Striscia di Gaza è una ferita che interpella la coscienza di tutti. La CISL ribadisce con forza che la pace è un dovere da costruire con atti concreti. Per questo chiediamo di aprire corridoi umanitari sicuri, per garantire l’arrivo di aiuti senza ostacoli. Occorre un cessate il fuoco immediato, unica condizione per aprire uno spiraglio di dialogo che preveda anche la liberazione immediata degli ostaggi e il disarmo dei terroristi di Hamas. Nel condannare fermamente ogni ipotesi di annessione territoriale da parte di Israele, sosteniamo il rilancio del confronto con l’Autorità Nazionale Palestinese, unica interlocutrice legittima per ridare prospettiva al progetto di due popoli e due Stati che convivano in sicurezza. In questo momento drammatico, tradurre i valori della nostra Confederazione in aiuti concreti significa schierarsi dalla parte della vita, della dignità e della giustizia. Confidiamo nella sensibilità delle nostre strutture, delle iscritte e degli iscritti e in quella di tutti coloro che vorranno unirsi a questo gesto collettivo di responsabilità e di speranza” conclude la leader della CISL.