Sono dieci le imprese “storiche” della provincia di Lecco ammesse al contributo nell’ambito del bando “Imprese Storiche verso il futuro – 2025”, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Unioncamere Lombardia.

Imprese storiche di Lecco: oltre 210.000 euro per rilancio e innovazione

Il bando si rivolge alle imprese lombarde iscritte nell’Elenco regionale delle attività “storiche” e di tradizione, realtà che costituiscono un patrimonio culturale, economico e identitario per i territori. L’obiettivo della misura è supportare il rilancio di queste imprese attraverso interventi mirati, capaci di coniugare innovazione e conservazione della tradizione.

Per la provincia di Lecco sono stati assegnati complessivamente 210.104 euro, destinati a falegnamerie, ristoranti, attività artigiane e botteghe “storiche”. Il contributo massimo previsto è di 30.000 euro per impresa, a seconda dei progetti presentati.

Tra le realtà lecchesi beneficiarie figurano attività simbolo della tradizione artigiana e commerciale locale, che da generazioni rappresentano eccellenze nel panorama locale. Alcune hanno ricevuto il contributo massimo, mentre altre importi minori, proporzionati ai progetti presentati.

Il bando ha cofinanziato investimenti per diverse linee di progetto, tra cui: ricambio generazionale e trasmissione d’impresa, riqualificazione dell’unità locale, restauro e conservazione, innovazione.

: “Le imprese ‘storiche’ sono un orgoglio per il nostro territorio – commenta Il sottosegretario regionale Mauro Piazza – Non sono solo esercizi commerciali: rappresentano tradizione, lavoro, comunità e qualità. Regione Lombardia continua a sostenerle con convinzione, affinché possano affrontare le sfide del futuro senza rinunciare alla propria identità. A Lecco abbiamo realtà straordinarie che meritano di essere valorizzate: queste risorse sono un segnale concreto di attenzione.”

A livello regionale, il bando ha registrato 413 domande, di cui 343 ammesse, per un totale di 5.918.920,56 euro di contributi assegnati.

Elenco delle imprese lecchesi beneficiarie