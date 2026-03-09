Il viaggio verso una nuova vita: tre cervi lasciano chi li ha salvati per trovare casa tra le montagne

Prendersi cura degli animali più fragili significa, a volte, anche avere il coraggio di prendere decisioni difficili. Lo sa bene Freccia 45, associazione animalista con sede a Mandello del Lario, che da anni si dedica alla tutela degli animali più vulnerabili e spesso dimenticati.

Dal 2016 l’associazione accudisce una famiglia di cervi, salvati e cresciuti grazie all’impegno dei volontari. Ma il tempo passa anche per chi si dedica ogni giorno alla loro cura. La persona che si è occupata direttamente dei tre cervi negli ultimi anni è oggi molto anziana e non è più nelle condizioni di garantire loro l’assistenza quotidiana necessaria.

Una situazione che ha portato Freccia 45 a prendere una decisione sofferta ma responsabile: trasferire tre femmine in un luogo dove possano continuare a vivere protette e seguite.

«Restiamo con determinazione al fianco dei più deboli e dimenticati, gli animali, troppo spesso travolti dalle dinamiche crudeli della nostra frenetica società umana», spiegano dall’associazione.

Le tre cerve troveranno una nuova casa tra le montagne della Valmalenco, all’interno dell’oasi protetta Casa di Bambi, gestita dall’Associazione Ecofaunistica Valmalenco. Si tratta di un progetto di volontariato nato nel 2023 con l’obiettivo di accogliere ungulati che non possono più essere reintrodotti in natura e di promuovere la tutela dell’ambiente montano.

Qui gli animali potranno vivere in uno spazio naturale protetto, seguiti dai volontari e lontani dai pericoli. «Per una serie di riflessioni legate agli spazi di vita e alla gestione degli animali – spiegano ancora da Freccia 45 – abbiamo deciso che parte della famiglia di cervi verrà trasferita in un’oasi protetta dove potrà continuare a prosperare».

Il trasferimento delle tre femmine è previsto per la primavera del 2026. Un passaggio delicato, che richiederà un’organizzazione attenta e costi non indifferenti per garantire la sicurezza degli animali durante tutte le fasi dello spostamento.

La storia di questo progetto è stata raccontata anche in televisione. Domenica 1° marzo 2026 il programma L’Arca di Noè, in onda su Canale 5, ha dedicato uno speciale alla Casa di Bambi annunciando l’arrivo dei tre cervi provenienti da Freccia 45. CLICCA QUI PER VEDERE IL SERVIZIO INTEGRALE

Nel frattempo l’associazione ha lanciato un appello alla solidarietà. «Vi chiediamo un supporto per affrontare le spese necessarie al trasferimento e per continuare a prenderci cura degli altri cervi che resteranno a Pian delle Betulle, in provincia di Lecco. Anche una piccolissima donazione per noi è molto importante».

Un gesto che può contribuire a garantire a questi animali una vita serena e protetta, grazie al lavoro silenzioso e costante dei volontari.

«Ogni aiuto – ricordano da Freccia 45 – è un passo in più per continuare a difendere chi non ha voce».