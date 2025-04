Le delegazioni dei partiti del centrosinistra si sono recate ieri, mercoledì 23 aprile 2025, a San Pietro per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco, al termine della commemorazione svoltasi alla Camera dei Deputati. Un momento di raccoglimento istituzionale che ha visto la partecipazione di esponenti di spicco della politica italiana, ciascuno portando il proprio tributo al pontefice scomparso. Tra loro anche il senatore lecchese Tino Magni.

Il Senatore Tino Magni tra le delegazioni che hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco

Tra le file del Partito Democratico era presente una delegazione ristretta guidata dalla segretaria Elly Schlein, accompagnata dai capigruppo Francesco Boccia e Chiara Braga. Il Movimento Cinque Stelle, invece, ha visto la presenza di diversi parlamentari di Camera e Senato che, pur mescolandosi tra i fedeli in Piazza San Pietro, hanno scelto di non accedere alle corsie riservate ai rappresentanti istituzionali, come confermato da fonti interne al partito.

Per Alleanza Verdi e Sinistra erano presenti Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, insieme ai capigruppo Peppe De Cristofaro e Luana Zanella. Con loro anche il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo sfruttamento nei luoghi di lavoro, il senatore Tino Magni. Una presenza significativa, motivata – spiegano fonti parlamentari – dalla profonda attenzione che Papa Francesco ha sempre riservato al tema delle morti sul lavoro, una battaglia che Magni porta avanti con determinazione da anni.

Lo stesso senatore lecchese ha voluto ricordare il pontefice citando le sue parole:

“Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo. L’esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo.”

Per +Europa ha partecipato Benedetto Della Vedova, mentre la delegazione di Azione aveva già reso omaggio al feretro del Santo Padre nei giorni scorsi, con una rappresentanza composta dal capogruppo alla Camera Matteo Richetti, dalla presidente Elena Bonetti, dal vicesegretario Ettore Rosato, dalla deputata Valentina Grippo e dal senatore Marco Lombardo.