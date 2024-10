Il Questore di Lecco Ottavio Aragona lunedì 7 ottobre 2024 lascerà la città di Lecco per andare a Cremona. Come annunciato il suo testimone sarà raccolto, dal 10 ottobre , dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott.ssa Stefania Marrazzo, proveniente da Roma dalla Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza

Il questore Ottavio Aragona saluta Lecco

"Dopo poco più di due anni lascio questa sede per assumere l'incarico di Questore della Provincia di Cremona in virtù di determinazioni del Sig. Capo della Polizia che ringrazio per la rinnovata fiducia e l'onore conferitomi - sottolinea il questore Aragona - Saluto con cordialità e riconoscenza tutte le istituzioni dello Stato e delle locali amministrazioni ed il variegato mondo del volontariato e dell'associazionismo in genere che in questo splendido territorio raggiungono livelli di eccellenza nel campo dei servizi al cittadino, con particolare riferimento al soccorso pubblico".

"Questo virtuoso partenariato tra pubblico e privato rafforza in me il convincimento che la sicurezza è un bene pubblico che si salvaguarda insieme, in una folta rete fatta dalle istituzioni sino al cittadino che ne è il beneficiario ultimo, ma anche attore attraverso la sua collaborazione con tutte le istituzioni. Desidero infine ringraziare le donne e gli uomini della Polizia di Stato e tutte le forze dell'ordine per il quotidiano ed impareggiabile impegno per la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica in questa meravigliosa terra".