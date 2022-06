Il prezzo della benzina torna a volare: ecco dove conviene far rifornimento a Lecco e provincia

Se passate tutti i giorni davanti a un distributore di benzina ve ne sarete di certo accorti. I prezzi sono tornati a salire e quotidianamente si verificano aumenti. Tanto che la "verde" in diversi distributori della provincia di Lecco è tornata sopra ai 2 euro al litro. Nonostante il taglio delle accise che attualmente produce uno "sconto" di 30,5 centesimi al litro. Insomma, senza l'intervento calmierante del Governo saremmo a prezzi folli.

Perché salgono i prezzi della benzina

Ma perché i prezzi continuano a salire? La spiegazione principale sta sempre lì: le quotazioni del greggio in costante crescita. Il Wti americano con consegna a luglio registra un aumento dello 0,22% portandosi a 114,92 dollari al barile. Il Brent con consegna ad agosto sale invece dello 0,96% a 122,84 dollari. La decisione dell'embargo al petrolio russo da parte dell'Unione Europea, poi, ha contribuito a destabilizzare il mercato.

Il Governo intanto prova a correre ai ripari. Lo sconto di 30,5 centesimi al litro sulle accise è stato già prorogato sino all'8 luglio 2022, ed è molto probabile che verrà allungato ulteriormente. Lo ha detto la sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra.

Ecco dove conviene far rifornimento a Lecco e provincia

I prezzi che vi proponiamo sono ordinati secondo l'ultimo aggiornamento a partire proprio da oggi, venerdì 3 giugno 2022. La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.