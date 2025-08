Il ponte di Brivio chiuderà per 15 mesi

è ufficuale

La chiusura del ponte di Brivio è prevista per una durata complessiva di 15 mesi. Tuttavia, il viadotto resterà transitabile almeno fino al termine delle Olimpiadi invernali, quindi presumibilmente fino a febbraio 2026.

La conferma ufficiale è arrivata nel pomeriggio di lunedì 4 agosto 2025, durante una videoconferenza alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Brivio e Cisano Bergamasco, i tecnici dei due Comuni, funzionari di Regione Lombardia, di Anas e l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi. I lavori di riqualificazione del ponte che attraversa il fiume Adda, dunque, hanno finalmente una data di inizio certa.

2Siamo molto preoccupati – ha dichiarato il sindaco di Cisano, Antonella Sesana – perché sul nostro territorio sono già in corso i lavori per la Variante e via Tre Fontane è attualmente chiusa. Con la futura chiusura del ponte la situazione del traffico rischia di diventare insostenibile. Ho ottenuto la promessa di un nuovo incontro a settembre per valutare alcune soluzioni temporanee. Anche perché quei 15 mesi potrebbero facilmente trasformarsi in due anni...2.

Durante la prossima riunione verrà discusso anche un altro tema sollevato dal Comune di Cisano: la proposta di costruire un unico marciapiede, ma più largo rispetto a quelli esistenti.

“Regione Lombardia ha accolto le istanze del territorio rispetto alla richiesta di posticipare la chiusura del Ponte di Brivio, interessato da lavori di riqualificazione, al periodo successivo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Anas, soggetto attuatore dell’opera, ha acconsentito alla richiesta garantendo che l’infrastruttura resterà aperta in sicurezza fino all’avvio dei lavori, già finanziati con 14 milioni di euro” ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, commentando l’esito del tavolo online svoltosi oggi per definire le tempistiche dei lavori di ristrutturazione del ponte sul fiume Adda che unisce le province di Lecco e Bergamo.

La chiusura del viadotto, causa riqualificazione, è prevista per marzo 2026 e durerà 15 mesi. “Ancora una volta – prosegue Terzi – come Regione abbiamo svolto un ruolo di mediazione tra gli enti locali e la società statale Anas, perorando le istanze territoriali. Il Ponte di Brivio è cruciale per i collegamenti di questa porzione di Lombardia: i fondi sono stati allocati e Anas procederà con un’opera rispettosa del contesto ambientale e paesaggistico seguendo le indicazioni della Soprintendenza. Abbiamo chiesto inoltre ad Anas di considerare le richieste dei Comuni relative alla necessità di migliorare l’illuminazione e la fruibilità ciclopedonale del ponte”.